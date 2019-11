Match in Bundesliga ontaardt plots in vechtpartij: Frankfurt-aanvoerder beukt Freiburg-trainer tegen de grond

Het was geen leuke week voor Eintracht Frankfurt. Donderdag ging het in blessuretijd de boot in tegen Standard, zondag verloor het met het kleinste verschil tegen Freiburg én kreeg het tweede rode kaarten. Vooral die laatste ging achteraf over de tongen. Aanvoerder David Abraham werd namelijk in de blessuretijd van het veld gestuurd, nadat hij Freiburg-trainer Streich een beuk had verkocht.

Frankfurt kwam op het veld van Freiburg op slag van rust met een man minder te staan, nadat Fernandes een tweede geel pakte. Een kwartier voor tijd buitte Freiburg die situatie uit met de openingstreffer, Petersen zette de 1-0 op het bord. In de blessuretijd wilde Frankfurt-aanvoerder Abraham haast maken met een inworp. Terwijl achter de bal aanholde, beukte hij de coach van Freiburg tegen de grond. Meteen sprong de hele bank van de thuisploeg recht en werd Abraham belaagd, waarop ook de selectie van Frankfurt zich in de debatten mengde.

Frankfurt's David Abraham was sent off for barging Freiburg coach Christian Streich, sparking chaos on the touchline pic.twitter.com/pqLSB1UdqX — ESPN UK (@ESPNUK) November 11, 2019

Een kleine vechtpartij later kreeg Abraham een rood karton onder de neus geschoven. Freiburg-speler Grifo - die eerder al gewisseld was - onderging hetzelfde lot voor zijn aandeel in de escalatie. Aan de stand veranderde niets meer. Frankfurt is door de nederlaag naar de negende plaats gezakt, Freiburg is vierde.

Na afloop van de match bood Abraham zijn excuses aan via het Twitter-account van zijn club. “Ik had hem niet moeten raken. Ik ben blij dat we na afloop hebben gesproken en dat alles oké is tussen ons.”

Foto: AFP

