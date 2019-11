Scorende Thorgan Hazard helpt Borussia Dortmund voorbij Hertha Berlijn

Thorgan Hazard en Axel Witsel hebben zaterdag aan het langste eind getrokken in het Belgisch duel tegen Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio. Dortmund won met 1-2 op het veld van Hertha Berlijn. Hazard maakte het tweede doelpunt voor de Borussen en Lukebakio gaf de assist voor de 1-2.

Dortmund stond na 17 minuten al 0-2 voor in Berlijn. Jadon Sancho legde de eerste voorbij Thomas Kraft (15.) en twee minuten later verdubbelde Hazard de score op aangeven van Achraf Hakimi. In de 34e minuut kwam Lukebakio naar binnen vanop rechts en zag hij zijn schot in doel verlengd worden door Vladimir Darida (34.). Mats Hummels maakte het zijn ploeg net voor de rust nog wat moeilijker door een tweede gele kaart te pakken. Dortmund moest de hele tweede helft met tien man door, maar wist de drie punten vast te houden. Lukebakio werd na 68 minuten naar de kant gehaald, Hazard mocht rusten na 84 minuten. Witsel en Boyata speelden de wedstrijd uit.

Gelijkspel voor Bornauw en Verstraete

Keulen blijft in de Duitse degradatiezone hangen na een 1-1 gelijkspel tegen Augsburg. Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete zagen hoe hun ploegmaat Rafael Czichos het veld al na 40 minuten moest verlaten na een tweede gele kaart. Het numerieke evenwicht werd wel snel hersteld. Net voor rust moest ook Andre Hahn de kleedkamers in met twee gele kaarten. Toch wist Augsburg in de tussentijd te profiteren van de man-meer-situatie en had Florian Niederlechner de 0-1 binnen geprikt (43.). Het was lang wachten, maar in de 86e minuut kon Jhon Cordoba toch nog een punt redden voor de thuisploeg. Verstraete werd in de rust gewisseld en Bornauw maakte de negentig minuten vol.