Vier op een rij voor Benito: Raman scoort winner voor Schalke

Schalke heeft zondag op de vijftiende speeldag in de Bundesliga met 1-0 gewonnen van Eintracht Frankfurt. Het blijft zo op koers voor een Champions League ticket. Benito Raman (53.) scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Na een teleurstellende eerste helft scoorde Raman op aangeven van Amine Harit. Na een snelle counter werkte de Gentenaar netjes af. Het is zijn vierde doelpunt in evenveel wedstrijden. “Die Knappen” leken af te stevenen op een makkelijke zege, tot Schalke-doelman Alexander Nubel in de 66e minuut de doorgebroken Mijat Gacinovic torpedeerde. Nubel mocht gaan douchen en Schalke moest met een man minder voort. Raman werd in de 77e minuut vervangen, zijn goal zorgde voor de achtste zege van het seizoen.

Schalke blijft mooi bovenin op de vierde plaats, op vijf punten van Leipzig en net voor Bayern München.