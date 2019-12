Koen Casteels houdt Borussia Mönchengladbach van de leidersplaats in Duitsland

Wolfsburg heeft zondag op de vijftiende speeldag met 2-1 gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Koen Casteels stond in doel bij de thuisploeg, Ismail Azzaoui ontbrak nog door een blessure.

Leipzig had zaterdag van Dusseldorf gewonnen en dus moest Mönchengladbach winnen van Wolfsburg om terug aan de leiding te komen in de Bundesliga. Schlager (13.) opende de score voor de thuisploeg na een mooie actie van Roussillon. Kort na de openingstreffer maakte Embolo (15.) gelijk. Na een knappe combinatie knalde de Zwitser van dichtbij zijn zesde van het seizoen binnen. Casteels was kansloos. In de toegevoegde tijd kon Arnold (91.) toch nog de drie punten thuishouden.

Door de nederlaag volgt Mönchengladbach nu op twee punten van RB Leipzig. Wolfsburg klimt naar de achtste plaats op.