Bayern München bedankt jonge Nederlander Joshua Zirkee (18) voor late winning goal bij Bundesliga-debuut

Nederlands jeugdinternational Joshua Zirkzee heeft woensdagavond het Bundesliga-debuut van zijn dromen gemaakt bij Bayern München, in het duel tegen SC Freiburg. De achttienjarige Nederlander zorgde diep in blessuretijd voor de beslissende 1-2 in de 92ste minuut.

Serge Gnabry speelde Zirkzee aan met een lobje en de Nederlander tikte zijn eerste doelpunt handig binnen. Met zijn 18 jaar en 210 dagen is Zirkzee de derde jongste speler die een doelpunt maakt voor de recordkampioen in de Bundesliga. Enkel Roque Santa Cruz en Alphonso Davies waren nog jonger. Zirkzee zette in 2017 van de jeugd van Feyenoord naar Bayern. Eerder krijg mocht hij al eens invallen in de Champions League, maar in de Bundesliga kreeg hij dus nog geen speelminuten.

Even later maakte Gnabry dan toch nog de 1-3. Een gevleide overwinning voor Bayern, dat niet zoals gebruikelijk door de eigen competitie raast. Door de overwinning wint het team van Hansi Flick wel opnieuw een plekje in de stand, ze delen de derde plaats met Borussia Dortmund.

De eerste minuten van Zirkzee waren onmiddellijk in de Champions League tegen Tottenham Foto: AFP

In de andere matchen van het Duitse midweekvoetbal zette co-leider Borussia Mönchengladbach het verlies tegen Wolfsburg vorige week recht tegen hekkensluiter Paderborn (2-0). In Wolfsburg tegen Schalke 04 hielden Koen Casteels en Benito Raman elkaar in evenwicht, het bleef 1-1. Ex-Anderlechtverdediger Sebastiaan Bornauw toonde zijn waarde voor FC Köln in de 2-4 zege tegen Eintracht Frankfurt, hij scoorde de 2-2. Het was voor Bornauw al zijn derde doelpunt in de Bundesliga.