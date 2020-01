Borussia Dortmund wint na onwaarschijnlijke remonte: nieuwkomer Erling Haaland maakt meteen hattrick na invalbeurt

Borussia Dortmund is de terugronde in de Bundesliga begonnen met een zege. Die Borussen moesten er wel voor knokken, want het kwam tot twee keer toe op een achterstand van twee doelpunten bij Augsburg. Uiteindelijk werd er met 3-5 gewonnen. Thorgan Hazard gaf twee assists en Axel Witsel vierde zijn terugkeer na een neusbreuk, maar alle aandacht ging naar nieuwkomer Erling Haaland: het Noorse toptalent viel in na 56 minuten en scoorde meteen een hattrick.

Kort na de rust zag het er penibel uit voor Borussia Dortmund. Het was in de eerste helft op achterstand gekomen in Augsburg na een doelpunt van Niederlechner en al enkele seconden na de rust maakte Richter er 2-0 van. Dortmund prikte wel meteen tegen met de aansluitingstreffer van Brandt, waarvoor Thorgan Hazard de assist gaf (2-1). Maar enkele minuten later was dat doelpunt alweer uitgewist na een nieuwe goal van Niederlechner (3-1).

Haaland zorgt voor de ommekeer

Borussia Dortmund moest iets proberen, en dus werd Erling Haaland de wei ingestuurd. De piepjonge Noor, amper 19 jaar oud, kwam op 1 januari over van het Oostenrijkse RB Salzburg en mocht zijn eerste speelminuten in het geelzwarte tricot verzamelen. Het bleek de vonk die Dortmund nodig had, want al na 3 minuten had Haaland zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club gemaakt: 3-2.

Foto: Photo News

Nadien ging het snel. Twee minuten na de aansluitingstreffer stonden de bordjes gelijk na een treffer van Sancho (3-3). In de 70ste minuut bracht Haaland de bezoekers vervolgens op voorsprong na een nieuwe assist van Hazard, even later was de hattrick van de jonge spits compleet: 3-5. Uiteindelijk had Haaland amper 23 minuten nodig om zijn eerste drie doelpunten te scoren voor zijn nieuwe club: een debuut om U tegen te zeggen.

⏱ - 56' Haland valt in

⏱ - 59' Haland scoort (3-2)

⏱ - 70' Haland scoort opnieuw (3-4)

⏱ - 80' Haland scoort OPNIEUW (3-5)



WAT EEN FENOMENAAL DEBUUT! 🔥😱#FCABVB 🇩🇪 pic.twitter.com/D4hM43poJX — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 18, 2020

Thorgan Hazard werd na 72 minuten vervangen, maar heeft er met twee assists een geslaagde wedstrijd opzitten. Axel Witsel speelde de volle 90 minuten met een gezichtsmasker.

Door de overwinning komt Borussia Dortmund voorlopig weer op een gedeelde derde plek in de Bundesliga. Bayern München heeft evenveel punten, maar speelt zondag nog tegen Hertha Berlijn. Beide ploegen volgen op vier punten van leider RB Leipzig, dat later vandaag nog in actie komt tegen Union Berlin.