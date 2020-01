Bayern München verplettert Hertha Berlijn op eigen veld en wipt naar tweede plek in Bundesliga

Bayern München heeft in de Duitse Bundesliga een prima zaak gedaan in het klassement. De regerende landskampioen won met 0-4 bij Hertha Berlijn en wipt zo over Borussia Mönchengladbach naar de tweede plaats. Het volgt wel nog steeds op vier punten van leider RB Leipzig.

Door de overwinningen van Schalke 04 en Borussia Dortmund eerder dit weekend moest Bayern München de derde plaats voorlopig delen met die twee clubs. Maar met Hertha Berlijn leek een hapklare brok te wachten. Toch duurde het welgeteld een uur voor Bayern eindelijk kon scoren in het Olympisch Stadion. Na de openingstreffer van Thomas Müller was de ban wel gebroken: Robert Lewandowski en Thiago Alcantara maakten er kort nadien 0-3 van. In de slotfase legde Ivan Perisic de eindstand vast: 0-4.

Bayern München komt in de stand nu op 36 punten. Dat zijn er 4 minder dan leider RB Leipzig. Mönchengladbach is derde met 35 punten, Borussia Dortmund en Schalke 04 zijn gedeeld vierde met 33 eenheden.