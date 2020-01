Titelstrijd in Bundesliga wordt nog wat spannender: RB Leipzig slikt eerste competitienederlaag in drie maanden

De titelstrijd in de Bundesliga heeft een zoveelste nieuwe wending gekregen. RB Leipzig leidde voor dit weekend het klassement met vier punten voorsprong op de eerste achtervolgers, maar die Roten Bullen gingen zaterdag met 2-0 onderuit bij middenmoter Eintracht Frankfurt. Borussia Mönchengladbach won zijn wedstrijd wél en nadert zo tot op 2 punten, Bayern München kan tot op 1 punt komen als het later op de avond wint van Schalke 04.

RB Leipzig had sinds 26 oktober 2019 (toen met 2-1 werd verloren bij SC Freiburg, nvdr.) geen nederlaag meer geleden in de Bundesliga, maar aan die fraaie reeks kwam zaterdag een einde. Leipzig kwam kort na de pauze op achterstand tegen Eintracht Frankfurt na een doelpunt van Almamy Touré. De competitieleider herstelde niet meer van die opdoffer en kreeg diep in de blessuretijd zelfs nog een tweede doelpunt aan de broek: Filip Kostic legde in de 94ste minuut de 2-0 eindstand vast.

De nederlaag van Leipzig is koren op de molen van Bayern München, dat met 5-0 won van Schalke 04 en tot op 1 punt nadert. Ook Borussia Mönchengladbach, dat na een 1 op 6 opnieuw kon aanknopen met winst, profiteert. Gladbach won met 3-1 tegen Mainz: Quaison bracht de bezoekers op voorsprong na amper 11 minuten, maar Plea (2x) en Neuhaus bezorgden de thuisploeg alsnog de zege.