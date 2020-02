Om de negentien minuten een goal: Haaland dendert voort bij Dortmund en zet Witsel in de schaduw

Erling Braut Haaland blijft de voetbalwereld verbazen. De Noorse spits scoorde zaterdagnamiddag opnieuw twee keer voor zijn nieuwe club Borussia Dortmund en zit na amper drie wedstrijden aan zeven doelpunten. Goed voor een waanzinnig gemiddelde van een doelpunt om de negentien minuten. Axel Witsel scoorde de 4-0 in de 5-0 zege van de Borussen tegen Union Berlin.

Bij Borussia lopen er dezer dagen enkele fantastische voetballers rond. Onze landgenoot Thorgan Hazard is er eentje van, maar ook hij moet nu de schijnwerpers laten aan dat negentienjarige fenomeen uit Noorwegen. De groot opgeschoten spits opende zijn bilan bij Dortmund met een geweldige hattrick tegen Augsburg en prikte ook twee keer raak tegen FC Köln vorige week. Union Berlin wachtte zaterdag als volgende tegenstander om op te peuzelen. Eerst scoorde Jadon Sancho - nog zo’n tiener met een geweldig potentieel - de 1-0.

Vijf minuten later trapte de negentienjarige Håland voor doel een voorzet van Brandt feilloos tegen de netten. Het was zijn zesde goal in amper 77 minuten speeltijd voor Dortmund. Na rust scoorden ook Reus (68.), vanop de stip na een penaltyfout op Håland, en Witsel (70.) nog. De Rode Duivel rondde een assist van Sancho knap af. Het slotwoord was opnieuw voor Håland, die de forfaitscore op het bord zette.

Sinds Haaland in Dortmund neerstreek scoren de troepen van Lucien Favre aan de lopende band. Drie wedstrijden op rij scoorden ze vijf doelpunten. Na drie tegendoelpunten en ééntje vorige week houden ze nu voor het eerst sinds het Haaland-tijdperk de nul.

Dortmund klimt door de zege naar een voorlopige derde plaats met 39 punten. De nieuwe koploper in Duitsland is (voorlopig) Bayern München. De Rekordmeister won makkelijk met 1-3 bij Mainz en springt zo over RB Leipzig, dat later zaterdag (om 18u30) nog de topper van de speeldag afwerkt tegen Borussia Mönchengladbach. Door goals van Lewandowski (8.), Müller (14.) en Thiago (26.) hing Mainz al snel in de touwen. St. Juste (45.) kon op slag van rust tegenscoren. Na de pauze bleef de 1-3 op het bord staan. Bayern won zijn zes laatste competitiewedstrijden.