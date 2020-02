Duel tussen nummers 1 en 2 in Duitsland eindigt onbeslist: RB Leipzig opnieuw getroffen door ‘Vloek van de Allianz Arena’

De absolute topper in Duitsland tussen Bayern München en RB Leipzig is onbeslist gebleven. De bezoekers uit Leipzig kregen in de Allianz Arena de beste kansen, maar konden net zoals bij al hun vorige bezoekjes niet scoren. Ook Bayern scoorde niet, waardoor het 0-0 bleef.

Het duel tussen Bayern München en RB Leipzig, de nummers één en twee in de Bundesliga beloofde vuurwerk. Zeker met een verschil van amper één punt tussen de twee kemphanen. Beide teams kwamen met goede intenties het veld op, maar de grote kansen bleven in de eerste helft grotendeels uit. Robert Lewandowski kreeg kort voor de pauze de beste mogelijkheid, maar zag zijn knal afgeblokt worden door de defensie van Leipzig.

Het hoogtepunt van de eerste helft kwam op naam van Alphonso Davies. De linksachter van Bayern München pakte uit met een geweldige sprint en maakte zo een einde aan een veelbelovende aanval van de bezoekers.

Alphonso Davies laat even zien hoe snel hij is.. Video: ATV

Blitzstart in tweede helft

Na de pauze werd de Allianz Arena meteen wakker geschud. Leipzig knutselde onmiddellijk een knappe aanval in elkaar, maar Marcel Sabitzer miste onbegrijpelijk en joeg de bal nipt over de lat. Twee minuten later wrong ook Timo Werner een prima kans de nek om. De zogenaamde ‘vloek van de Allianz Arena’ heerste opnieuw bij RB Leipzig: sinds hun promotie naar het hoogste niveau in 2016 kon de Oost-Duitse club op bezoek bij Bayern München nog nooit scoren.

Leipzig leek na de blitzstart het deksel op de neus te krijgen, want Bayern kreeg in de 54ste minuut een penalty toegewezen na een fout op Lewandowski. Die beslissing werd door de VAR ongedaan gemaakt nadat bleek dat de Poolse spits buitenspel stond. De volgende grote kans was weer voor Leipzig: Werner kreeg de ideale pass van Christopher Nkunku, maar legde de bijna niet te missen kans nog naast het doel van Neuer.

Timo Werner miste enkele grote kansen bij RB Leipzig. Foto: REUTERS

In de slotfase kreeg ook Bayern nog een ultieme mogelijkheid op winst. Goretzka werd na uitstekend teamspel op weg gezet naar het doel, maar de afwerking was minder: Gulacsi kon met een duik de bal uit de netten houden. De spanning bleef erin tot het einde met een ultieme counter van Leipzig, maar beide teams sloten de partij af zoals ze gestart was: 0-0.

Spanning in klassement

Door het gelijkspel blijft het zeer spannend in de Bundesliga: Bayern München is nog steeds leider en telt nu 43 punten. RB Leipzig volgt met 42 punten, terwijl Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach de derde plek delen met 39 punten. Gladbach moet wel nog een inhaalwedstrijd spelen tegen FC Köln nadat die partij zondag werd afgelast.