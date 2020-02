Borussia Dortmund verliest van Bayer Leverkusen in spektakelstuk, Erling Haaland scoort voor het eerst niet

Borussia Dortmund heeft in de Bundesliga een zure nederlaag geleden op het veld van Bayer Leverkusen. Die Borussen leken op weg naar winst, maar twee treffers op twee minuten in de slotfase deden Dortmund alsnog de das om. Het werd 4-3, tienersensatie Erling Haaland scoorde voor het eerst niet nadat hij in zijn eerste drie wedstrijden bij Dortmund maar liefst zeven keer raak trof.

Leverkusen kwam in de eerste helft op voorsprong via Kevin Volland, maar Mats Hummels en Emre Can zorgden ervoor dat Dortmund met een voorsprong richting pauze leek te gaan. Vooral de treffer van Can, een heerlijk afstanddschot, mocht er wezen.

Volland scoorde vlak voor de rust echter een tweede keer, waardoor het na 45 minuten 2-2 stond. Halverwege de tweede helft bracht Guerreiro de bezoekers via uitstekend teamwerk opnieuw op voorsprong: 2-3. In de slotfase ging Dortmund echter alsnog de boot in. Eerst scoorde invaller Leon Bailey (ex-Genk) de 3-3, een minuut later bezorgde Lars Bender Leverkusen de zege.

Axel Witsel speelde de volledige partij bij de bezoekers, Thorgan Hazard viel in de 86ste minuut in. Dortmund doet met de nederlaag een slechte zaak in de titelstrijd, want het blijft op 3 punten van leider Bayern München hangen. Bayern speelt zondag tegen RB Leipzig, de nummer twee in de stand. Leverkusen klimt naar de vijfde plek en heeft slechts twee punten minder dan Dortmund.