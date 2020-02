Daar is Erling Haaland opnieuw: jong fenomeen scoort tegen Werder Bremen twaalfde doelpunt in acht wedstrijden

We schreven het dinsdag al na de Champions League-wedstrijd tegen PSG, we schrijven het nu opnieuw: het fenomeen blijft scoren. Erling Haaland scoorde nu ook tegen Werder Bremen in de Bundesliga: het is al zijn twaalfde doelpunten in acht wedstrijden in alle competities. Eindstand: 0-2.

Met Werder Bremen leek een hapklare brok te wachten op Borussia Dortmund: de ex-club van Kevin De Bruyne kampeert op de voorlaatste plek en is al enige tijd in acuut degradatiegevaar. Voor Dortmund, dat nog volop meedoet in de Duitse titelstrijd, zou puntenverlies dus een blamage zijn. In de eerste helft deden Die Borussen het desondanks rustig aan, want grote kansen vielen er niet te noteren. Bij Werder Bremen leken ze daar best gelukkig om, want ook zij creëerden amper gevaar.

Kort na de rust was het bij de eerste grote kans wel meteen raak. De hoekschop van Jadon Sancho bereikte Dan-Axel Zagadou, die van dichtbij uithaalde: in een oogwenk stond de 0-1 op het bord. Een klein kwartier later was vervolgens het moment van Erling Haaland gekomen. De jonge Noor nam een lage voorzet van Hakimi in één tijd aan en knalde de bal onhoudbaar binnen. Werder Bremen-doelman Pavlenka kon voor de tweede keer alleen maar toekijken: 0-2.

Haaland had in de slotfase nog zijn dertiende doelpunt in acht wedstrijden kunnen scoren, maar deze keer kon Pavlenka de bal wel tegenhouden. De Tsjechische doelman was even later ook alert op een laag schot van Hakimi. Het bleef 0-2 tot het eind: bij Borussia Dortmund speelden Thorgan Hazard en Axel Witsel beiden de volledige wedstrijd. Dortmund komt daarmee voorlopig op een gedeelde tweede plek naast RB Leipzig: beide teams hebben 4 punten minder dan Bayern München, Leipzig speelt later op zaterdag nog tegen het Schalke 04 van Benito Raman.

Mönchengladbach laat opnieuw een steek vallen

Ook elders in de Duitse Bundesliga viel op zaterdagmiddag heel wat te beleven. Titelkandidaat Borussia Mönchengladbach deed tegen Hoffenheim een slechte zaak door in de 92ste minuut nog twee punten weg te geven. Gladbach was via Ginter al vroeg op voorsprong gekomen. Plea miste een kwartier voor het einde een strafschop en zag even later zijn 2-0 door de VAR afgekeurd worden. Gladbach kreeg vervolgens een koude douche in extra tijd met de late gelijkmaker van Ribeiro: eindstand 1-1. Gladbach volgt daardoor al op 6 punten van leider Bayern München en is voorlopig vierde.

Spektakel in Berlijn

Het duel tussen Hertha BSC en FC Köln, de nummers dertien en veertien in de Bundesliga, bood onverwacht een pak spektakel. Köln ging met forfaitcijfers winnen in de Duitse hoofdstad: het werd 0-5 na goals van Cordoba (2x), Jarstein (eigen doelpunt), Kainz en Uth. Geen leuke middag dus voor Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio: Boyata speelde de hele match voor Hertha, Lukebakio viel na de pauze in. De geschorste Sebastiaan Bornauw speelde niet bij Köln.