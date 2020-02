Bayerndoelman Neuer wil anticiperen… maar gaat de mist in

Heel goed zal hij vannacht toch niet slapen, Manuel Neuer (33). De doelman van Bayern München en Duitse nationale ploeg ging serieus aan het flateren in de wedstrijd tegen hekkensluiter Paderborn. Gelukkig voor Neuer loopt er bij Bayern voorin ene Robert Lewandowski rond. Met twee doelpunten zorgde de Poolse spits er nog voor dat de drie punten in Beieren bleven.

Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht voor de leider uit de Bundesliga. Serge Gnabry zette de Rekordmeister na 25 minuten op voorsprong, goed voor z’n tiende goal van het seizoen. Vlak voor de rust ging het dan toch even mis in de Allianz Arena. Het licht ging even uit bij doelman Neuer: de Duitser schatte een diepe pass volledig verkeerd in en de gelijkmaker van de bezoekers was niet meer te vermijden.

Na 70 minuten zette Lewandowski de flater van zijn doelman recht.

GOAL | Lewandowski trapt Bayern opnieuw op voorsprong! ??



Twee minuten voor tijd was Lewandowski daar opnieuw, met de verlossende 3-2.