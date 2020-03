Thorgan Hazard scoort heerlijke goal tegen ex-ploeg Mönchengladbach

In de Bundesliga heeft het Borussia Dortmund van Thorgan Hazard en Axel Witsel met 1-2 gewonnen bij Borussia Mönchengladbach. Hazard scoorde de 0-1 tegen zijn ex-ploeg. Dortmund volgt op een punt van leider Bayern, dat Augsburg nog ontvangt. Hazard speelde 83 minuten mee, Axel Witsel mocht de wedstrijd uitspelen.

Thorgan Hazard opende al na acht minuten de score voor Borussia Dortmund op bezoek bij zijn ex-club Borussia Mönchengladbach. Hij kapte zijn tegenstander uit en besloot vervolgens in de linkerbenedenhoek. Vieren deed hij niet, uit respect voor zijn vorige team.

Via Lars Stindl kwam de thuisploeg vijf minuten ver in de tweede helft op gelijke hoogte. Achraf Hakimi (71.) zorgde er echter voor dat de bezoekers de drie punten konden meenemen naar Dortmund. Thorgan Hazard mocht in de 83e minuut gaan rusten. Axel Witsel, die geel kreeg in de 41e minuut, speelde de hele wedstrijd.

Dortmund profiteert zo van het 0-0 gelijkspel van RB Leipzig bij Wolfsburg. Het is nu tweede met 51 punten en telt één punt meer dan Leipzig. Leider Bayern München (52 ptn) speelt zondag gastheer voor Augsburg.

De 1-1

1-1 Gladbach. Video: Eleven Sports

De 1-2