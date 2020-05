Bayern München begaat dankzij Lewandowski ook bij rentree geen misstap, thuisvoordeel lijkt weg achter gesloten deuren

Bayern München heeft zijn rentree na een verplichte pauze van twee maanden wegens de coronacrisis niet gemist op bezoek bij Union Berlijn. Het duel achter achter gesloten deuren in de Duitse hoofdstad, voor de 26e speeldag van de Bundesliga, eindigde op 0-2.

De onvermijdbare Robert Lewandowski (40.) verloste Bayern laat in de eerste helft op strafschop. In het slot zette Pavard (80.) de 0-2 eindstand op het bord. Lewandowski heeft nu vijf opeenvolgende seizoenen al minstens 40 keer gescoord...

?? | Robert Lewandowski heeft nu 40+ doelpunten gescoord in vijf opeenvolgende seizoenen. Indrukwekkend! ??#FCUFCB pic.twitter.com/F4XTpWEICH — DE BUNDESLIGA LIVE OP ELEVEN SPORTS (NL)! ?????? (@ElevenSportsBEn) May 17, 2020

Slechts één thuisploeg kan winnen

Is het thuisvoordeel verdwenen nu er geen publiek meer op de tribunes zit in de Bundesliga? Op de eerste speeldag na de hervatting valt het alvast op dat slechts één thuisploeg zijn wedstrijd winnend kon afsluiten. Borussia Dortmund – zonder de geblesseerde Axel Witsel – won dankzij onder meer een doelpunt en assist van Thorgan Hazard in eigen huis met 4-0 tegen rivaal Schalke 04, waar Benito Raman in de basis stond. Alle andere thuisploegen verloren of speelden gelijk.

Van de Belgen mocht ook Koen Casteels juichen (1-2 winst op Augsburg). Sebastiaan Bornauw gaf dan weer een 2-0 voorsprong uit handen met Keulen tegen Mainz. Zijn maatje Birger Verstraete zat niet in de selectie. Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio kregen allebei een basisplaats bij Hertha, dat met 0-3 ging winnen bij Hoffenheim.

In de stand staat Bayern aan kop met 58 punten, voor Dortmund (54 ptn). Borussia Mönchengladbach (52 ptn) en RB Leipzig (51 ptn) volgen in hun spoor.

De Bundesliga lag sinds midden maart stil wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kan dit weekend als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.