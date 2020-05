Thorgan Hazard laat zich meteen zien bij herstart van Bundesliga en zet met Borussia Dortmund leider Bayern onder druk

De Bundesliga is zaterdag om 15u30 opnieuw opgestart. De Duitse hoogste divisie is de eerste topcompetitie die kon hernemen in de coronacrisis, weliswaar achter gesloten deuren. Thorgan Hazard liet zich in een leeg stadion meteen zien bij Borussia Dortmund, dat door een 4-0-zege in de derby tegen Schalke 04 leider Bayern München onder druk zet.

Het burenduel zorgt normaal voor een helse sfeer in een nokvol Signal Iduna-Park, maar nu bleef de Dortmundse voetbaltempel leeg en stil. Thorgan Hazard belandde pas in laatste instantie in de basis. Normaal zou de 17-jarige Giovanni Reyna de jongste basisspeler worden in de Bundesliga dit seizoen, maar hij blesseerde zich in de opwarming...

De Rode Duivel liet het niet aan zijn hart komen: eerst liet hij het fenomeen Erling Haaland nog de score openen maar na rust trof Hazard zelf raak op een scherpe counter. Raphaël Guerreiro scoorde ook twee keer, waardoor Borussia Dortmund makkelijk de derby van Schalke 04 won met duidelijke 4-0-cijfers.

(lees verder onder de video’s)

GOOOOAAAAAAL | Uiteraard is het ERLING HAALAND die als eerste weet te scoren vandaag! ??



1?-0? #BVBS04 ???? pic.twitter.com/FAWAXn3V7W — DE BUNDESLIGA LIVE OP ELEVEN SPORTS (NL)! ?????? (@ElevenSportsBEn) May 16, 2020

TOOOR | Thorgan Hazard is de eerste Rode Duivel die scoort na twee maanden Corona-droogte! ??????



3??-0? #BVBS04 ???? pic.twitter.com/sQYVdVROYJ — DE BUNDESLIGA LIVE OP ELEVEN SPORTS (NL)! ?????? (@ElevenSportsBEn) May 16, 2020

Kuitblessure?

Een kwartier voor affluiten blesseerde Hazard zich aan de kuit en werd hij gewisseld voor Sancho, die wilde een handshake maar onze landgenoot was attent en gaf hem prompt een elleboogje. Axel Witsel was out met een spierblessure, bij de bezoekers werd Benito Raman al na de eerste helft gewisseld.

De Borussen naderen in de stand zo tot op één puntje van Bayern München, de leider treft zondag in de Duitse hoofdstad wel nog Union Berlijn. Wolfsburg (39 ptn) staat in de stand zesde. Schalke (37 ptn) volgt als achtste, Hertha (31 ptn) als elfde.

Ook Dedryck Boyata en Koen Casteels winnen

Hertha Berlijn won vlot bij Hoffenheim met 0-3. Hertha klom op voorsprong na een eigen doelpunt van Akpoguma (58.), waarna Ibisevic (60.) en Cunha (74.) de score uitdiepten. Dedryck Boyata maakte in het winnende kamp de partij vol, Dodi Lukebakio verliet elf minuten voor affluiten het terrein.

Foto: Thomas Kienzle/AFP/POOL/dpa

Wolfsburg, met Koen Casteels tussen de palen, zegevierde in extremis bij Augsburg met 1-2. Jedvaj (54.) wiste de 0-1 van Steffen (43.) uit, maar via invaller Ginczek (90.+1) helemaal in het gaatje trokken de Wolven alsnog aan het langste eind.

Foto: Photo News

Nog op de 26e speeldag speelden RB Leipzig en Freiburg 1-1 gelijk. Ook de kelderkraker tussen Düsseldorf en Paderborn (0-0) leverde geen winnaar op.

Om 18u30 is er ook nog Eintracht Frankfurt tegen Borussia Mönchengladbach.

De Bundesliga lag sinds midden maart stil wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kan nu als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.