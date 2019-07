Standard gaat pas in het slot voorbij Cercle, dat een ‘Delfine Persoontje’ oploopt voor eigen publiek

Cercle-doelman Loic Badiashile hield zijn ploeg lang rech, maar twee assists van de ingevallen Mehdi Carcela waren genoeg om Cercl’tje net als Delfine Persoon twee maanden geleden in New York helemaal uit te tellen. Veel te vroeg voor conclusies, maar de Rouches misten hun start niet.

Het venijn zat in de staart voor een verdienstelijk en enthousiast Cercle Brugge. De lat ligt hoger bij Standard en dat zag je ook aan de bank. Met Carcela en Limbombe was die aardig gevuld. Ze zaten er ongetwijfeld te kwijlen want de nieuwe grasmat van het Jan Breydelstadion ligt er perfect bij. Een juweeltje zelfs, genaamd Grassmaster.

De Cercle-spelers hadden er donderdag op de warmste dag van het jaar voor het eerst mogen op trainen en dat was ze goed bevallen. Cercle liet in het eerste halfuur prima dingen zien. De ploeg onderging een facelift, van de ploeg van vorig seizoen bleven enkel Taravel, Ueda, (Kylian) Hazard en De Belder over. De teller staat al op elf nieuwkomers en volgens de nieuwe trainer Fabien Mercadal zijn er nog vijf op komst.

Vorig jaar degradeerde Mercadal nog met Caen maar eerder bij Duinkerke en FC Paris had hij een goede indruk gelaten. Standard was ook geen onbekende voor Mercadal want hij deed er ooit zijn stage. Mercadal, een geboren en getogen Corsicaan, waande zich afgelopen week bij 40 graden even weer op het Franse eiland, maar zijn Belgisch debuut viel in het water.

Foto: Photo News

Regen, regen, regen

Letterlijk dan want het regende de hele avond. Heerlijk om te voetballen en dat deed Cercle. Met een prima actie en schot van Hazard waar de jonge Arnaud Bodart behoorlijk wat moeite mee had. Preud’homme had Bodart de voorkeur gegeven op de falende Milinkovic-Savic en good old Gillet. Na het vertrek van Paul Nardi, de doelman tekende afgelopen week voor Lorient, plaatste Monaco de Loic Badiashile bij Cercle. Vorig jaar speelde hij even Champions League met Monaco en kreeg de voorkeur op de bij Club Brugge gehuurde Hubert.

Badiashile deed het prima. Toen hij een terugspeelbal slecht verwerkte herstelde hij knap zijn foutje door Lestienne van de 0-1 te houden. Even later stopte hij zelfs een strafschop. Hazard duwde Boljevic maar Emond trapte matig tot zwak en Badiashile koos de juiste hoek. Er is duidelijk nog werk bij Standard en misschien moet Preud’homme toch maar eens overwegen om zijn smaakmakers voortaan te laten starten.

Foto: Photo News

Keepers in de hoofdrol

Gelukkig voor hem was zijn jonge keeper kort na de rust bij de pinken toen een loeier vertrok uit de enorme dijen van Idriss Saadi. Bodart bokste de bal weg en De De Belder kwam iets te laat voor de rebound. Applaus verdiende ook de poging van Stef Peeters, zijn schot ging nipt naast. Na mislukte passages bij Caen en Zulte Waregem wil de Limburger zich met een vierjarig contract bij Cercle weer in de kijker spelen. Als zijn vrije trappen wat preciezer worden lijkt hij alvast goed op weg.

Ondertussen is er niemand die bij Cercle nog spreekt over Paul Nardi. Loic Badiashile bleef zich ook in de tweede helft onderscheiden. Ook Amallah weet nu dat Cercle een nieuwe keeper heeft en een goeie. Maar ook Arnaud Bodart moest niet onderdoen. Het neefje van de even omstreden als legendarische Gilbert Bodart hield de nul door een gericht schot van Hoggas af te blokken.

Foto: BELGA

Carcela

Door het uitblijven van een paar transfers werd Cercle een moeilijk seizoen voorspeld, maar dat zal best meevallen. Als de beloofde versterking er straks effectief ook komt, kan dit Cercle onder Mercadal misschien zelfs een revelatie worden. Hoggas werd na dik een uur vervangen door Jordi Mboula, een belofte die Monaco voor ruim drie miljoen weghaalde bij Barcelona B. Als het wat meezit kunnen dit verrijkingen zijn voor de Jupiler Pro League. Badiashile krijgt dat etiketje al op de eerste speeldag. Carcela dacht prijs te hebben maar de nieuwe zwarte panter van groen-zwart ranselde de bal nog weg.

Het had allemaal wat weg van de kamp tussen Delfine Persoon en Katie Taylor. Met Cercle in de rol van Persoon want ook de Vereniging verdiende eigenlijk de zege op punten. In voetbal moeten de scheidsrechters (gelukkig) niet beslissen over de uitslag. Was dit wel zo geweest en hadden ze de driepunter op naam van Standard gezet, dan had dit evenveel commotie teweeg gebracht als de zege van Taylor een paar maanden geleden.

Maar in voetbal win je als je één bal meer in het net krijgt dan de tegenstander. Standard slaagde daar in Brugge perfect in. Op de valreep en jawel…dankzij Carcela en Emond. Meer dan een perfect voorzetje van Carcela en het torinstinct van Emond was er niet nodig om de Rouches op het veld aan de eerste zege te helpen. Jammer ook voor Badiashile, die niet zo goed anticipeerde op de assist en zijn enige foutje van de avond cash betaalde. Het slot was er helemaal teveel aan voor Cercle. De verdienstelijke linksachter Serrano kreeg nog een tweede geel. Nadien verzilverde ook Limbombe de assist van Carcela: 0-2. Puike wissels dus van Preud’homme.