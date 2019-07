Promovendus KV Mechelen neemt meteen drie punten mee bij zwak Zulte Waregem

KV Mechelen is terug op het hoogste niveau. En dat heeft Zulte Waregem geweten. Een uitgekookt Malinwa was met 0-2 te sterk voor Essevee. Storm en Engvall rondden twee counters piekfijn af. Bij de troepen van Dury stokte het samenspel al bij de opbouw van achteruit. Als je dan als Larin een strafschop mist, wordt het moeilijk om punten te sprokkelen.

“Propere Handen. Propere Handen.” De supporters van Zulte Waregem verwelkomden KV Mechelen luidruchtig. Ze waren uitgedost met 1.500 latex doktershandschoenen. Er zouden normaliter nog spandoeken zijn ook, maar de KBVB keurde die af. De pret bij de fans van Essevee zou snel plaatsmaken voor nieuwe zorgen.

Ze zagen hun ploeg aantreden met zes nieuwkomers: Zarandia, Larin, Govea, Bruno, Kainourgios en Deschacht kwamen aan de aftrap. Doelman Eike Bansen hield Sammy Bossut op de bank. Zulte Waregem probeerde het spel te maken, maar de laatste pass ontbrak te vaak. De eerste echte kans was voor KV Mechelen. Engvall kon alleen op Bansen af, de Duitser redde. Aan de overkant kon Bjordal trappen na balverlies van Swinkels, Thoelen stond pal.

Zulte Waregem had veel balbezit en speelde hoog. Malinwa had zich prima ingesteld op de hoge backs van de thuisploeg en brak bij balverlies uit via de flanken. Iets voor halverwege de eerste helft voerde het tot in de perfectie zo’n aanval uit. Van Damme trapte een lange bal op Bijker. Kaya viel uit naar de linkerkant waar ook Storm te vinden was. Die laatste knalde zonder verpinken, op aangeven van Kaya, in de korte hoek binnen. Al moeten we er bij zeggen dat Bansen er niet echt goed uit zag. Enkele tellen later trapte Storm nipt voorlangs.

Bij Zulte Waregem was hét probleem dat de opbouw van achteruit zeer stroef verliep. Er kwamen zich amper mensen aanbieden op het middenveld. Diepe spits Larin bewoog te weinig en Govea draaide zich te vaak vast.

Foto: BELGA

Ongelukkige Larin

Na de pauze startte Essevee met veel enthousiasme. Larin knikte meteen over en ging aandringen bij Swinkels. Maar Malinwa was niet onder de indruk. Kainourgios leed onnodig balverlies. Storm lepelde de opgelegde kans net over, Essevee ontsnapte. Al was dat slecht uitstel. Opnieuw werd er op het middenveld dom balverlies geleden door Bjordal. Storm bediende Engvall. De Noor knalde enig mooi vanuit een scherpe hoek in de winkelhaak binnen: 0-2. Match gespeeld zou je dan denken. Tot Essevee een penalty versierde. Na het raadplegen van de VAR kende ref Lardot de elfmeter toe. Larin stelde zich achter het leer en mikte naast. Weg laatste kans om nog iets te maken van deze partij.

Zulte Waregem moet de koppen bij elkaar steken. Na het vertrek van Bongonda, Harbaoui en De Pauw is de aanvalslinie nog verre van wat ze moet zijn. Ook de opbouw van achteruit moet verzorgder en vooral veel sneller. KV Mechelen daarentegen startte prima. Met hun mogelijkheden haalden ze er het maximum uit. Coach Wouter Vrancken kan er alleen maar moed uit putten voor het vervolg van de competitie. Essevee staat al meteen voor een moeilijk tweeluik met verplaatsingen naar Standard en kampioen Racing Genk. Als dat maar goed komt…