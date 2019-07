Vanaken en recordtransfer Okereke bezorgen Clement perfect debuut bij Club Brugge

Club Brugge heeft zijn eerste afspraak van het seizoen niet gemist. De vice-kampioen kwam op achterstand na een penalty, maar zette via Hans Vanaken en David Okereke autoritair orde op zaken. Club leverde een mature prestatie af al dient gezegd dat dit Waasland-Beveren onvoldoende wapens heeft om te strijden in 1A.

LEES OOK. SPELERSBEOORDELINGEN. Verdediger blinkt uit bij Club Brugge, één buis bij Waasland-Beveren

Voor zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van Club-trainer Brugge keerde Philippe Clement voor zijn eerste match met zijn nieuwe ploeg terug naar de plaats waar het voor hem allemaal als T1 begon – de Beverense Freethiel. De spionkop van de thuisploeg trakteerde zijn ex-trainer op een fluitconcert. De Waasland Beveren-supporters kunnen het nog steeds niet verkroppen dat hun succestrainer van twee jaar geleden halverwege het seizoen naar Racing Genk trok.

Met Waasland-Beveren en Club Brugge stonden ook de nummers laatst en eerst in de prognose van Het Nieuwsblad voor dit seizoen tegenover elkaar. Maar vorig seizoen leverden de onderlinge confrontaties slechts 1 op 6 voor Club Brugge op. Vooral de wedstrijd in Beveren blijft in de herinnering, met de overtuigende kopbalowngoal van de intussen afgeserveerde Zwitserse verdediger Saulo Decarli.

Twee keer hands

De Brugse rampspoed in Beveren hield aanvankelijk aan. Blauw-zwart was baas geweest toen de thuisploeg even voorbij het halfuur een penalty kreeg. Mats Rits beroerde een voorzet van nieuwkomer Xian Emmers met de arm. Scheidsrechter Lothar D’Hondt – de vervanger van de pas vader geworden Nathan Verboomen – liet eerst doorspelen, maar VAR-collega Erik Lambrechts bekeek de beelden en liet de bal op de stip leggen. Francesco Forte zette de penalty om en vierde zijn aanstaande vaderschap door de bal onder zijn shirt te verstoppen.

Foto: Photo News

Club had gedreigd via stilstaande fasen – vooral de kopbalkracht van de Ivoriaanse aanwinst Simon Deli – viel op en met acties over de rechterkant. Emmanuel Dennis liet een paar keer Daam Foulon als een zoutpilaar staan maar zijn voorzetten kwamen niet altijd goed terecht. Waasland-Beveren had maar één kans gehad. De fris voetballende Aboubakary Koita mikte na een ingestudeerd nummertje op een corner net naast het doel van Ethan Horvath.

Na de tegengoal leek Club van slag. Het liet het tempo zakken en prees zich gelukkig dat het nog net voor rust langszij kwam. Sobol legde aan vanaf links, Caufriez kreeg de bal tegen de arm. Opnieuw zag Lothar D’Hondt er geen graten in, opnieuw corrigeerde Erik Lambrechts zijn collega. Hans Vanaken blijft ook onder Clement de vaste penaltynemer en klopte Lucas Pirard.

Okereke reageert het snelst

Club kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong. Hans Vanaken, voor rust minder nadrukkelijk in het spel aanwezig geweest, trapte op doel, Pirard moest lossen, en David Okereke reageerde bliksemsnel om uit een scherpe hoek de 1-2 op het bord te zetten.

Foto: BELGA

Simon Deli had andermaal via een kopbal een kans op 1-3, maar Lucas Pirard was nu wel bij de pinken. Waasland-Beveren toonde zich steeds minder gevaarlijk al kwam Caufriez erg dicht bij de gelijkmaker. Hij kon aanleggen van in de kleine baklijn maar miste. Een dure misser, zo zou blijken want twee minuten later scoorde Club na een corner alsnog de 1-3. Hans Vanaken maakte zijn tweede van de avond en is voorlopig topschutter van de Jupiler Pro League.

Vossen en Rezaei weten hoe laat het is

Waasland-Beveren had geen antwoord meer in huis. Arnaut Danjuma had er 1-4 van kunnen maken, maar besloot te zelfzuchtig op Pirard nadat hij langs de achterlijn was kunnen doorgaan.

Siebe Schrijvers, nog zo’n Bruggeling met een Waasland-Beveren-verleden, viel in het slot in voor eenzame spits David Okereke. Jelle Vossen en Kaveh Rezaei weten meteen hoe laat het is. Zeker toen ook nog Loïs Openda er in kwam voor Arnaut Danjuma. Siebe Schrijvers maakte de slotminuten vol op de linkerflank.

Foto: Photo News

Philippe Clement kan terugblikken op een geslaagd debuut, Waasland-Beveren-coach Adnan Custovic heeft nieuwe argumenten om zijn bestuur ervan te overtuigen dat versterking welkom is. Anders zou de seizoensvoorspelling van Het Nieuwsblad er wel eens vol op kunnen zitten.

Okereke: “Het is nog steeds voorbereiding”

De kop is er meteen af voor Okereke: de recordtransfer scoorde zijn eerste doelpunt voor Club Brugge. Al was tijdens de eerste helft misschien bij de minsten bij Brugge. “Tijdens de rust vertelde de coach dat ik de bal meer moest aanvallen aan de eerste paal. Daar kwamen de passen”, aldus de Nigeriaan. “Uiteindelijk ben ik blij met mijn doelpunt al is de winst voor het team hetzelfde. Of dit een opluchting is? Neen, niet echt. Met één doelpunt kan je niet echt opgelucht zijn, je moet meer doen dan dat.” Okereke toonde zich ook tevreden over het geleverde spel van zijn ploeg. “Ik ben pas later aangekomen in Brugge en heb tactisch nog werk, maar het liep al aardig, ja. De coach werkt elke dag hard om ons mooi te laten voetballen. Dat zag je vandaag al een beetje terug.”