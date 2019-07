Late gelijkmaker van Charleroi verpest feestje van AA-Gent debutant Ngadeu

Drie dagen na de Europese ouverture tegen Hagi en Co, moesten de Buffalo’s alweer de wei in op bezoek bij Charleroi. De Zebra’s leken voor rust op enthousiasme en met een surplus aan kracht de bakens te verzetten, maar Gent overleefde het bescheiden offensief en leek dankzij een kopbaldoelpunt van kersvers recordaanwinst Michael Ngadeu zowaar de drie punten mee te graaien . Massimo Bruno zorgde in extremis echter voor een puntendeling: 1-1.

Bij Charleroi kregen Diandy en Fall de voorkeur op Hendrickx en Henen. Bij AA Gent ontbrak Lustig, de Zweedse rechtsachter voelde zich vorige donderdag tegen het Roemeense Viitorul al niet 100% fit en kreeg rust van Thorup. Hierdoor verscheen Castro-Montes aan de aftrap. In het hart van de Gentse defensie debuteerde Ngadeu, de Kameroense recordtransfer verving Rosted die donderdag geen al te beste beurt maakte bij zijn coach.

Na een eerder mak openingskwartier bleek al snel dat de thuisploeg duidelijk meer fysieke kracht in de strijd kon gooien en dat leverde ook eventjes resultaat op. Gent kwam hierdoor niet in haar vertrouwde spel en door veelvuldig balverlies in de opbouw brachten de Buffalo’s zichzelf herhaaldelijk in nesten. Charleroi blonk dan wel uit in goede wil maar miste overleg in de zone van de waarheid en verzuimde dat fysieke overwicht te verzilveren.

Bij AA Gent was het in die eerste vooral hopen op een bevlieging van David en de Canadees liet zich niet onbetuigd. Een mooi bruggetje en even breed naar Dejaegere - voorts heel bleek voor rust - maar Yaremchuk kon diens voorzet niet goed verwerken en liet de wenkende kans onbenut. Even later was het opnieuw David die de Zebra’s liet schrikken maar zijn kopbal was een makkelijke prooi voor Penneteau wiens veelkleurig shirt dan weer menig tegenstander zal doen duizelen.

Foto: Photo News

Na rust ontsnapte Yaremchuk heel even aan de aandacht van zijn bewaker Diagne, de Oekraïener toonde zich niet onbaatzuchtig maar de feestvreugde bij de goed gevolgde Kubo was van korte duur. Zijn doelpunt werd terecht door ref Laforge afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van Yaremchuk. Maar toen Asare met een afgemeten voorzet de debuterende Ngadeu vond, kopte de Kameroener de 0-1 tegen de netten.

Charleroi reageerde meteen maar Morioka liet een huizenhoge doelkans liggen. De bezoekers kregen dankzij die voorsprong iets meer ruimte van de lokale defensie maar een doelpunt van Kubo werd opnieuw terecht afgekeurd voor buitenspel. Beide teams hielden elkaar in evenwicht en terwijl de Gentse fans alvast hun ‘Laurent Depoitre-medley’ oefenden, werd de lokale aanhang steeds meer ongeduldig.

Belhocine gooide in het slotkwartier good old Perbet in de strijd en die dook zowaar plots als een duiveltje uit een doosje op in de rug van de tot dan toe secuur verdedigende Ngadeu maar de Fransman kon net niet bij een scherpe voorzet en Kaminski redde met enige moeite de meubelen voor de Buffalo’s. Gent leek de drie punten op zak te hebben maar toen Henen op rechts aan de haal ging, bediende de jonge aanvaller de vrijstaande Bruno die alsnog voor een gelijkspel zorgde.