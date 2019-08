Sprankelend Club Brugge dendert over onmachtig STVV

Een ijzersterk Club Brugge heeft vrijdag zijn eerste thuismatch in de Jupiler Pro League met overtuigende 6-0-cijfers gewonnen van een amechtig zwak Sint-Truiden. Recordtransfer Okereke scoorde twee doelpunten, Percy Tau bekroonde zijn puik debuut ook met een knappe goal. Enige domper op de feestvreugde was een late rechtstreekse rode kaart voor invaller Openda. Club Brugge begint de competitie met zes op zes en gaat met vertrouwen de heenmatch in de derde voorronde van de Champions League van dinsdag tegen Dinamo Kiev tegemoet.

8 miljoen euro. In een week waarin Club twee spelers verkocht voor samen 30 miljoen euro lijkt elke euro die blauw-zwart neertelde voor David Okereke (21) nu al goed besteed. De goedlachse Nigeriaan scoorde tegen Sporting Lissabon in de Brugse Metten, opende vorige week op Waasland-Beveren zijn rekening in de competitie en deed er in zijn eerste thuiswedstrijd tegen STVV nog twee goals en een assist bij. Daarenboven maakte hij zijn truitje nat door aldoor de bezoekende verdedigers op te jagen en een nuttig aanspeelpunt te zijn voor zijn ploegmaats. Jan Breydel ging terecht rechtstaan om zijn nieuwe parel uit Lagos een applausvervanging te schenken.

Foto: JEFFREY GAENS

Een wedstrijd was het dan allang niet meer. STVV begon met drie debutanten in de basis alleraardigst, maar kon geen vuist maken in de Brugse zestien. Behalve de Japanse doelman Daniel Schmidt (Duits-Amerikaanse vader, Japanse moeder) beleefden ook linksachter Thibault De Smet en centrale middenvelder Stan Van Dessel hun debuut in eerste klasse. Van Dessel is met 1m61 de kleinste speler uit 1A. Hij heeft overzicht, loopvermogen en techniek, maar om Club het echt lastig te maken, woog dit STVV te licht. Pas na de inbreng van Yohan Boli in de tweede helft raakten de bezoekers aan enkele spaarzame kansen.

Geen buitenspel

Het was Clinton Mata die met een van zijn karakteristieke runs op zijn rechterkant aan de basis lag van de 1-0. Okereke leek te scoren uit buitenspel, maar Elton Acolatse slenterde te laat terug om de buitenspel open te zetten. Een onvergeeflijke fout die Sint-Truiden op dit niveau duur betaald.

Even later ontsnapte Okereke opnieuw aan buitenspel door goed getimed diep te gaan op een bal van Simon Deli. De Ivoriaanse verdediger bewees eerder al in de Brugse Metten dat hij over een goeie lange bal beschikte. Het duo Deli-Okereke is een enorme aanwinst voor trainer Philippe Clement.

Foto: BELGA

Maar ook de vaste waarden hebben hun draai in het systeem-Clement gevonden. Ruud Vormers stilstaande fasen zijn opnieuw van uitstekende makelij. Op een van die vrije trappen scoorde Hans Vanaken met het hoofd. De partij was nog niet halfweg of Club had al twee spelers met drie doelpunten achter zijn naam.

Percy Tau, gehuurd van Brighton als vervanger van Arnaut Danjuma, werd door trainer Philippe Clement op rechts gezet. De Zuid-Afrikaan verried zijn klasse met enkele heerlijke bewegingen en op aangeven van Okereke nam hij de Japanse doelman Schmidt te grazen met een heerlijke lob. Kenny Steppe vond het mogelijk net iets minder erg dat hij na de nederlaag tegen Moeskroen geofferd werd door trainer Marc Brys.

Tennisscore

Met drie goals en één assist in twee wedstrijd legt David Okereke straffe statistieken voor. Jonathan David scoorde drie goals in zijn eerste twee wedstrijden voor Gent en Dennis deed hetzelfde in zijn debuutmatchen voor Club Brugge. De laatste speler die vier keer scoorde in zijn eerste twee duels was Mbaye Diagne voor Lierse in 2013-14. Aan dat record kwam Okereke niet, want hij werd voortijdig vervangen.

Foto: BELGA

Horvath moest zich één keer onderscheiden, na een poging van Acolatse. Dennis, op aangeven van Vormer, en invaller Siebe Schrijvers, na een knappe een-twee met die andere invaller Thibault Vlietinck, zetten de 6-0 op het bord. Met een tennisscore tankt Club vertrouwen voor de Champions League-voorrondewedstrijd tegen Dynamo Kiev, al zal de tegenstand dinsdag van een heel ander niveau zijn dan het amper versterkte Sint-Truiden gisteravond.