Flitsend KV Mechelen trekt kampioen Genk de broek af en staat mee op kop

KV Mechelen heeft zaterdagavond een verdiende zege geboekt tegen een flets Racing Genk op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League. Twee heerlijke aanvallen in het slotkwartier deden de kampioen de das om. De Zweed Gustav Engvall kroonde zich met twee assists en één heerlijke goal tot matchwinnaar. Beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

In het duel tussen KV Mechelen en Racing Genk keken twee ploegen elkaar in de ogen die de volle buit hadden gepakt op de openingsspeeldag. Thuiscoach Wouter Vrancken zag geen reden tot wisselen, bezoekend trainer Felice Mazzu deed dat wel. Door de blessure van doelman Danny Vukovic mocht de 21-jarige Gaëtan Coucke tussen de palen beginnen bij de Limburgers. Op links kreeg Joseph Paintsil de voorkeur op Manuel Benson. Ianis Hagi, de matchwinnaar van vorige week, begon weer gewoon op de bank.

Nikola Storm testte namens de thuisploeg al vroeg de vuisten van de jonge Coucke, maar nog voor het kwartier had het eigenlijk 0-1 moeten staan. Joakim Maehle legde de bal goed terug voor Benjamin Nygren, de 18-jarige Zweed mikte zijn tweede goal in zijn eerste twee matchen voor Genk binnen het bereik van Malinwa-doelman Yannick Thoelen.

Samatta maakt gelijk op slag van rust

Een enthousiast spelende thuisploeg verzilverde zijn eerste grote kans wel. Sander Berge was veel te mak in duel met Gustav Engvall en de Zweed vond voor doel William Togui. De Ivoriaanse aanvaller van KV Mechelen kopte al achteruitlopend via de deklat binnen: 1-0. Een reactie van een flets spelend Genk bleef uit en de tegenprikken van de thuisploeg werden hoe langer hoe gevaarlijker. Op slag van rust riep de videoref scheidsrechter Bram Van Driessche naar de zijlijn, maar de man in het zwart vond de bal tegen de arm van Bryan Heynen geen penalty waard.

Het fluitende thuispubliek kreeg in blessuretijd van de eerste periode een nieuwe klap te verwerken. Een indraaiende hoekschop van Heynen werd door Ally Samatta onhoudbaar binnengebuffeld. 1-1 op slag van rust, en daar mocht vooral de regerende landskampioen blij mee zijn.

Twee knappe aanvallen helpen KV Mechelen aan de zege

Na rust namen de bezoekers, met invaller Hagi in plaats van Nygren, wel gedecideerd de touwtjes in handen. De Limburgers totaliseerden wel aardig wat balbezit, maar echt grote kansen bleven uit.

Het was wachten op een geniale ingeving en die kwam er een kwartier voor tijd.. van de thuisploeg. Rob Schoofs zonderde Engvall met een prachtig hakje af in de zestien en de Zweed legde de 2-1 handig binnen in de verste hoek. Enkele minuten later volgde er weer zo’n heerlijke collectieve aanval van KV Mechelen. Onur Kaya prikte de bal tot bij Engvall, en de uitblinker van de avond stak de bal op het gepaste moment binnendoor tot bij Igor de Camargo. Die trok zijn ex-ploeg helemaal de broek af met de beslissende 3-1.

Een enthousiast KV Mechelen heeft zijn start in 1A niet gemist en gaat met het maximum van de punten mee op kop. Genk staat met drie op zes halverwege het klassement.