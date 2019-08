Gretige Buffalo’s tellen Panda’s al uit voor rust, vervolgens steelt Laurent Depoitre de show

Perfecte namiddag én vlotte thuiszege voor AA Gent. Dankzij een ijzersterke eerste helft en de medewerking van een bedroevend zwak acterend Eupen, stond het bij rust al 4-0. Na de pauze milderde Blondelle voor de bezoekers maar hét moment van de tweede helft was zonder twijfel de invalbeurt van Laurent Depoitre die voor het eerst sinds zijn terugkeer bij AA Gent speelminuten mocht sprokkelen van Jess Thorup.

Drie dagen na de Europese return op bezoek bij Viitorul Constanta voerde Thorup slechts twee wissels door in de Gentse basiself: Bezus en Verstraete verschenen zo ten koste van Kubo en Dejaegere aan de aftrap in de Ghelamco Arena. Bij de bezoekers had coach San José twee nieuwe namen in petto. In vergelijking met de verloren thuiswedstrijd tegen Antwerp kwamen Molina en Embalo in het team, waardoor Toyokawa en Beck naar de bank verhuisden.

Maar als de Spaanse coach van de Panda’s hoopte op meer defensieve stabiliteit, kwam hij al snel van een kale reis terug. Na amper twee minuten vond Odjidja op hoekschop de kopbalsterke Plastun en de Oekraïner mikte de bal via het been van Koch tegen de netten. Eupen presenteerde zich in die openingfase als een team zonder plan want amper vijf minuten later konden de Gentse fans alweer juichen: Vadis trapte opnieuw een uitstekende hoekschop en Ngadeu kopte de bal onhoudbaar voorbij een kansloze De Wolf.

Foto: BELGA

Een perfecte start uiteraard voor Gent dat volgende week opnieuw een Europese trip afwerkt naar Cyprus. Toch was het even schrikken voor de Buffalo’s toen Laurent een vrije trap op de paal trapte. Kaminski mocht zich gelukkig prijzen dat de bal via het doelhout en zijn schouder opnieuw in het veld cabrioleerde. Het was meteen de enige doelkans voor Eupen voor rust.

Gent voelde zich echter al snel zegezeker en nam de voet van het gaspedaal maar besliste de partij toch nog voor de pauze dankzij een heerlijke flankvoorzet van Lustig die door Bezus netjes in doel werd gekopt. Eupen lag uitgeteld in de netten en toen Vadis de bal tegen de hand van Blondelle trapte, wees ref Visser naar de stip: Yaremchuk, dit voorzien de vaste strafschopnemer bij de Buffalo’s, aarzelde niet en trapte de elfmeter voorbij De Wolf (4-0)

Rentree Depoitre

De tweede helft was uiteraard een formaliteit en bij Gent sloopt er ook wat meer nonchalance in het spel. Vooral recordaanwinst Ngadeu liet zich in negatieve zin opmerken met drie bijzonder zwakke én risicovolle tussenkomsten die telkens resulteerden in balverlies. Eupen profiteerde warempel en scoorde met een rake kopbal van Blondelle op hoeksfchop van invaller Toyokawa.

Maar voor de Gentse fans was het toch vooral aftellen naar de eerste invalbeurt van Laurent Depoitre sinds zijn terugkeer naar de Ghelamco Arena. Toen de aanvaller voor de pauze al zijn opwachting maakte langs de zijlijn toen hij zijn opwarming startte kreeg hij meteen een staande ovatie van de fans.

Foto: Photo News

Twee goals in het slot

En in de 68ste minuut was het zo ver. Thorup bracht de Gentse publiekslieveling voor Yaremchuk en er steeg een gigantisch applaus op van de tribunes van de Ghelamco Arena. En de gewezen spits van Porto en Huddersfield liet zich meteen opmerken met zijn tomeloze inzet en zette David zelfs op weg naar de 5-1 maar de Canadese aanvaller besloot op de goed uitgekomen De Wolf.

In de absolute slotfase vloerden Bezus en David, telkens op aangeven van de puik ingevallen Castro-Montes, allebei toch nog eens de ongelukkige De Wolf en scoorden zo de vijfde en zesde Gentse treffer van de middag. Opdracht volbracht evenwel: de Buffalo’s beleefden een zorgeloze middag en de eerste driepunter van het seizoen was een feit.