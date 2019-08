Vertimmerd Anderlecht kan ook niet winnen van Moeskroen en blijft achter met één op zes

Veel wijzigingen, veel jeugd, goede intenties maar weinig doelgevaar. Het nieuwe Anderlecht van Vincent Kompany heeft ook op de tweede speeldag niet kunnen oogsten. Op het veld van Moeskroen bleef het steken op 0-0. Paars-wit blijft achter met één op zes. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Al voor de aftrap werd duidelijk dat de paleisrevolutie van Vincent Kompany bij Anderlecht in Moeskroen nog een stapje verder gezet zou worden. Thomas Didillon, Sebastiaan Bornauw, Elias Cobbaut en Hotman El Kababri verdwenen uit de basisploeg en vlogen regelrecht naar de tribune. Enter Hendrik Van Crombrugge, Philippe Sander, Sieben Dewaele en Edo Kayembe. Voor die eerste drie was het hun debuut in de paars-witte kleuren.

Foto: BELGA

Moeskroen, dat het met dezelfde elf deed die vorige week de volle buit pakten op het veld van STVV, moest de bal van meet af aan de bezoekers laten. Daar maakte vooral Dewaele een goede indruk met enkele goede verticale passes, en toonde de nog maar 17-jarige Jérémy Doku zich dreigend op rechts.

Bal van Gerkens van de lijn gehaald

Meer dan dreigen kwam er echter amper van: net als vorige week liet Anderlecht een paar vloeiende aanvallen van achteruit optekenen - Van Crombrugge voetbalde meteen goed mee - maar ook net als vorige week was het vervolg vaak minder. Doku vergat een goede diepe bal van Dewaele meteen mee te nemen, even later zag Pieter Gerkens een bal van de lijn gehaald na een voorzet van diezelfde Doku. Ex-Anderlecht-speler Nathan de Medina liep op de goede plek om een zeker doelpunt te voorkomen.

Foto: BELGA

Na rust ging het tempo naar beneden en kreeg Anderlecht het nog moeilijker om aan kansen te komen. Bijna zorgde thuisspits Sami Allagui vlak na rust zelfs voor een verrassing, maar Van Crombrugge verkleinde zijn hoek goed en wierp zijn lichaam voor de bal. Paars-wit ging aan het wisselen: Samir Nasri kwam erin voor Yari Verschaeren, eerder was Luka Adzic ook al Gerkens komen aflossen voorin. Verder dan een vrije trap van Michel Vlap - Moeskroen-doelman Vaso Vasic hoefde geen mirakels te verrichten - kwamen de Brusselaars niet.

Terwijl de thuisploeg langzaam maar zeker overnam, moest een aangeslagen Sander plaatsruimen voor de amper 16-jarige Marco Kana. Les Hurlus kregen zowaar nog enkele kansen om de drie punten thuis te houden, maar Dimitri Mohamed en daarna ook Noë Dussenne trapten al te wild over. Door het gelijkspel blijft Anderlecht onderaan het klassement met een schamele één op zes. Moeskroen pakt vier op zes.

