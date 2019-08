Dieumerci Mbokani schittert opnieuw bij Antwerp, dat Waasland-Beveren met 4-1 inblikt

1-4 in Eupen, 4-1 tegen Waasland-Beveren. Antwerp is meteen op dreef. Met heel veel dank aan Dieumerci Mbokani, die nu al vier keer scoorde en ook Viktoria Pilsen angst inboezemt. In Anderlecht lieten ze een traantje. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Wat waren ze gretig voor hun eerste thuismatch van het seizoen, de supporters van Antwerp. Sommigen waren zelfs zo gretig dat ze donderdag in Roemenië waren, voor de Europese verplaatsing van… AA Gent. Tja, logisch, aangezien normaal de Great Old die trip zou maken.

De spelers werden na de opwarming nog extra aangemoedigd, en leken ook vastbesloten om de fans een mooie avond te bezorgen. Eupen ging er op de slotspeeldag al vlotjes aan (1-4) en Waasland-Beveren kon voor dezelfde elf starters evenzeer een hapje worden. Zeker als je na drie minuten al scoort. Dank u, Hairemans. De beste vriend van Bölöni – althans volgens Bölöni zelf – bedankte opnieuw voor het vertrouwen. Ja, voor een linkspoot op rechts kan het al eens ingewikkeld zijn. Maar Hairemans loste het in dit geval op door buitenkantje links een heerlijke lage voorzet te trappen. Moren verkeek zich, Mbokani werkte af. Heeft Anderlecht nog een aanvaller nodig? Helaas. Het liet deze zomer voor het tweede jaar op rij de kans liggen om Dieu gratis binnen te halen.

Gevaarlijke Haroun

Balen voor Custovic en co. De competitie starten tegen Club Brugge en op Antwerp is sowieso geen prettige binnenkomer, en dan weer zo snel op achterstand komen… De Waaslanders hadden vlak voor het kwartier wel zomaar gelijk kunnen maken. Bizimana onderschepte en stuurde Forte diep. Had de Italiaan (goed) teruggelegd, dan was het allicht bingo, maar hij trapte zelf en stuitte op Bolat. Zuur want veel meer kon zijn ploeg niet creëren. Voor gevaar moesten we toch vooral aan de overkant zijn. Opvallend genoeg was vooral Haroun – in de eerste plaats toch een defensieve middenvelder – daarin betrokken. Zijn kopbal en knallen werden nog geweerd door Pirard. En zijn assist op Refaelov, na een sprint van bijna 50 meter, werd niet verzilverd. De Israëliër haalde hard uit met links, maar alweer stond Pirard pal.

Van uitstel kwam geen afstel want op het halfuur mocht Refaelov aanleggen vanaf de stip en klopte hij de doelman wél, met een panenka dan nog. De penalty op zich was wel zuur voor Vukotic. De boomlange verdediger heeft ook lange armen en die kon hij niet wegsteken toen Hairemans richting doel knalde. Dat de bal eerst een ander lichaamsdeel raakte, maakte voor Boucaut niks uit – na het bekijken van de beelden bleef hij bij zijn beslissing.

Op slag van rust dan toch nog eens een tegenprik van de bezoekers. Vukotic gebruikte zijn lengte dit keer om goed richting doel te koppen, Bolat duwde de bal weg, en Verreth trapte de rebound binnen. Zijn eerste goal op het hoogste niveau: leuk voor de 21-jarige Belg, overgekomen van PSV. Hij kon er in de kleedkamer een kwartiertje van genieten, maar veel langer niet. Antwerp ging meteen op zoek naar de 3-1 en kreeg die ook. Mbokani bewees nogmaals dat hij zoveel meer is dan een doelpuntenmaker. Met een geweldige opwipper zette hij Buta alleen voor doel en de rechtsback faalde niet. Na acht assists stond hij nu voor het eerst zélf op het scorebord.

Debuut Quirynen

De 4-1 had snel kunnen volgen, maar Mbokani – knap diep gestuurd door Refaelov – raakte dit keer niet voorbij Pirard. Hij bleef echter gebrand op die tweede goal en flikte het alsnog, net als aan de Kehrweg. Met een uitgestrekt been wist hij een voorzet van Haroun nog verrassend binnen te werken. Laat die Gouden Stier al maar komen voor Dieu. Nu al lijkt het zeker dat hij beter zal doen dan zijn dertien competitiegoals van vorig seizoen. Zelf mikt hij op minstens twintig stuks.

Het bleef uiteindelijk ook 4-1, het was welletjes voor de thuisploeg. Bölöni zag zijn kans schoon om enkele sterkhouders nog wat rust te gunnen. Refaelov, Haroun en ook Buta werden gewisseld, de amper 17-jarige verdediger Quirynen mocht zo debuteren. Ideaal allemaal, met het oog op de heenmatch tegen Viktoria Pilsen, donderdag op de Heizel. En Waasland-Beveren, dat mag het komend weekend eens proberen op het veld van Eupen, dat andere Antwerp-hapje.