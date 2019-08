Zulte Waregem klopt Charleroi op laatste match van vierde speeldag

Zulte Waregem heeft maandagavond in de laatste match van de vierde speeldag de volle buit gepakt tegen Charleroi: 3-1. Door de zege doet Essevee haasje over met de Zebra’s in de stand. Zulte Waregem telt zes op twaalf, Charleroi vijf op twaalf. Beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Maandagavondvoetbal, het deed ons wat denken aan een leuke Premier League-avond. En bij Zulte Waregem liep er eentje rond die daar wel ervaring mee heeft: Saido Berahino. De Burundees speelde 133 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland en liet gisteren bij vlagen zien dat hij eigenlijk te goed is voor de Jupiler Pro League.

De wedstrijd tussen Zulte Waregem en Charleroi kwam wel maar traag op gang - we noteerden de eerste kans in minuut 20 toen Niane de bal over trapte op voorzet van Fall. Maar met Berahino en Larin loopt er bij Zulte Waregem wel talent in de spits. Larin werd diep gestuurd en onhandig ten val gebracht door Diagne. Scheidsrechter Boucaut wees resoluut naar de stip - al was er nog even contact met de videoref - en Davy De fauw knalde Essevee op voorsprong. Even daarvoor had Berahino al over geknald na een mooie actie van Zarandia.

Ook achterin had Essevee al bij al weinig problemen met Charleroi. Niane, in de ploeg voor de vertrokken Bedia, zat in de achterzak van Deschacht en Pletinckx, terwijl het bij Mamadou Fall nogmaals duidelijk werd dat de Senegalees erg snel is, maar daar amper iets mee doet. Essevee kon dan ook vrij gerust de kleedkamer in.

De tweede helft was nog niet goed begonnen of de troepen van Frankcy Dury gaven een masterclass in counteren. Govea rukte op de met de bal, speelde de bal naar Larin die op zijn beurt mooi breed legde voor Berahino: 2-0 en de wedstrijd leek reeds gespeeld. De Burundees wordt wel eens een moeilijke jongen genoemd - en zonder zijn bad boy-verleden had hij nooit in Waregem gespeeld - maar talent heeft hij te over.

Flater Bossut

Toch kwam Charleroi uit het niets terug in de wedstrijd. Morioka kreeg veel te veel tijd - hij mocht de bal zelfs rustig klaarleggen buiten de zestien - en Sammy Bossut verkeek zich op het schot van de Japanner. De Essevee-goalie kent al een dubbel seizoensbegin: de eerste twee wedstrijden zat hij op de bank, maar vorige week op Genk speelde hij een wereldpartij.

En plots kreeg Waregem het moeilijk: Pletinckx moest twee keer een gevaarlijke voorzet wegwerken voor de neus van de ingevallen Jérémy Perbet. In het absolute slot werkte debutant Dimitri Oberlin de laatste twijfels weg met de 3-1. Dankzij de overwinning springt Essevee over Charleroi in de stand naar een gedeelde achtste plaats