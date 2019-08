Racing Genk herpakt zich na 0 op 6 met vlotte zege bij Waasland-Beveren, Samatta scoort er drie

Weg sluimerend crisissfeertje bij Racing Genk. Het herpakte zich op het veld van een machteloos Waasland-Beveren en won met 0-4. ‘Sama-Samagoal’, zo klonk het driemaal op de Freethiel. De Tanzaniaan komt naast Mbokani en Okereke in de topschuttersstand.

Ze hadden veel gebabbeld deze week, bij Genk. Benieuwd of dat de spelers zou helpen om zich na die pijnlijke 0 op 6 te herpakken. De intenties waren duidelijk, de Limburgers zetten Waasland-Beveren meteen onder druk. En wie ‘druk’ zegt, zegt Junya Ito. De Japanse winger kan zijn tegenstander echt gek maken door zich in hem vast te bijten. De verdedigers van Anderlecht – dat volgende vrijdag naar de Luminus Arena komt – beven al. Nu was het linksback Vukcevic die het vlaggen had. Keer op keer werd hij gepakt in zijn rug. Het had al na enkele minuten tot de 0-1 kunnen leiden, maar Brent Gabriël stond pal op Ito’s schot.

Debuterende keeper

Gabriël, ja. Niet Debaty was de vervanger van de geblesseerde Pirard, wel de 20-jarige zomeraanwinst en jeugdspeler van Club Brugge. Hij maakte zijn debuut, maar had al snel door dat het allicht geen droomdebuut zou worden. Waasland-Beveren – dit keer in een 4-5-1 – kon de bal niet in de ploeg houden, integendeel. Bijna elke keer dat Genk gevaarlijk werd, was dat dankzij dom balverlies van de thuisploeg. Ito mocht op rechts voorzetten blijven trappen en nadat Samatta een keer had naast gekopt, was het in de 21ste minuut wél raak. Samatta liep dit keer naar de eerste paal en daardoor kon Paintsil aan de tweede paal vrij binnenkoppen – via zijn knie en via de grond. Hij mocht De Norre – in de ploeg voor Maehle – danken voor het voorbereidende werk, en Ito dus voor de assist. Op de Freethiel hadden ze goeie ervaring met Japanners – remember Morioka –, maar dat is nu verleden tijd.

Foto: Photo News

Op het half uur dan toch eens een gevaarlijk moment aan de overkant. Vukcevic zette voor, Forte kon net niet voor zijn tegenstander komen om binnen te tikken. Maar wie dacht dat er nu meer evenwicht in de wedstrijd zou komen, dacht verkeerd. Een minuut later kreeg Waasland-Beveren een corner, maar was het Genk dat zich ei zo na richting 0-2 counterde. De pass van Paintsil op Piotrowski was net te hard. Echt efficiënt waren de bezoekers nog niet. Maar dat was voorlopig ook niet nodig.

Adnan Custovic bracht aan de rust Agyepong er al in en hoopte op veel beterschap. Helaas: na zeven minuten mocht Gabriël zich een tweede keer omdraaien. Heynen verstuurde een prima indraaiende vrijschop, Samatta kopte raak in de verste hoek. Het zal de Tanzaniaan deugd doen. Hij heeft zijn spel wat moeten aanpassen onder Mazzu – nu komt hij ook al eens ‘in de bal’ in plaats van enkel diep te gaan –, maar blijft dus belangrijk voor Genk. Het was zijn tweede van het seizoen.

Hattrick Samatta

Ook de 0-3 had snel kunnen vallen, maar Ito trapte met links over en Piotrowski kópte over. Van uitstel kwam echter geen afstel. In de 66ste minuut was het alsnog bingo. De Norre zette hoog voor en Paintsil – alweer vrijstaand aan de tweede paal en alweer koppend – bediende Samatta, die maar moest intikken. De voet kon nu af het gaspedaal en daar profiteerde Badibanga bijna meteen van. Hij haalde heerlijk uit, maar trof de binnenkant van de paal. Wiebel trapte seconden later hard naast. Te laat wakker geschoten, jongens.

Ook Genk trof nog de paal via Ito, in de herneming liet Samatta een reuzekans op een hattrick liggen. Maar vijf minuten voor tijd had hij die alsnog beet. De ingevallen Hagi stuurde hem perfect in de diepte, en via de onderkant van de lat werd de arme Gabriël een vierde keer geklopt. Dan had die andere jonge keeper, Gaëtan Coucke – minder werk, 0-4, weg sluimerend crisissfeertje.