Slordig Essevee verzuimt negen op negen te boeken

Een povere partij op Stayen verdiende geen winnaar en na 90 minuten stond er dan ook een 0-0 eindstand op het scorebord, waardoor de Kanaries blijven steken op vier punten na vijf speeldagen. Zulte Waregem kon allerminst een verlengstuk breien aan de recente zes op zes. Een woelige busrit bleek de voorbode van een ontzettend teleurstellende wedstrijd op Stayen.

Bij STVV koos Marc Brys voor Balongo en De Smet als vervangers van de geschorste Boli en de niet tijdig herstelde Botaka. De geblesseerde aanvoerder van de Kanaries werkte evenwel de opwarming af met zijn ploegmakkers en haalde uiteindelijk toch het Truiense wedstrijdblad als mogelijke invaller. Francky Dury had door de problemen met de spelersbus een half uurtje langer om te broeden op zijn basiself maar koos toch gewoon voor het elftal dat vorige maandag voor eigen publiek won van Charleroi.

Stayen was andermaal bijzonder matig gevuld en de afwezigen kregen in die openingsfase niet bepaald argumenten aangereikt om in de toekomst hun beslissing te herzien. Sint-Truiden speelde dan wel met veel goede wil maar in de zone van de waarheid liep het telkens fout. De bezoekers liepen niet bepaald storm maar probeerden wel verzorgde combinaties op de mat te leggen. Voorin kon het duo Berahino-Larin zich echter onvoldoende doorzetten om gevaarlijk te kunnen worden.

Animo kwam er pas echt halfweg de eerste periode toen Pletinckx de doorgebroken Balongo onderuit leek te duwen: ref Verboomen zag er geen gratin in en het protest op en naast het veld leverde enkel een gele kaart op voor een fel gesticulerende Masoudi die al te nadrukkelijk om een tussenkomst van de VAR vroeg.

Foto: Isosport

Het eerste doelgevaar van Essevee-zijde kwam op het half uur toen Govea een vrije trap nipt naast mikte. Maar de thuisploeg nam gaandeweg de eerste helft wel steeds meer het heft in handen en onder impuls van de bedrijvige De Bruyn dook STVV al eens wat vaker op in de buurt van Bossut maar doelpunten bleven uit waardoor beide teams uiteindelijk best wel tevreden waren met een 0-0 ruststand.

“Gebrek aan offensieve stootkracht”

Onder de rust voerder Dury één wissel door: een bijzonder bleek acterende Bjordal werd vervangen door Oberlin die op de linkerflank postvatte, waardoor Zarandia dan weer verhuisde naar de rechterflank. Die wissel leverde niet meteen een ander wedstrijdbeeld op. Balongo trapte de bal dan wel eens van dichtbij op de hand van Pletinckx en Deschacht dook bij een counter zowaar op in het strafschopgebied van Sint-Truiden maar echt spektakel viel er ook na de pauze niet te noteren.

Een gebrek aan inzet kon je de mannen van Brys zeker niet verwijten maar een resem afstandspogingen leverde geen doelgevaar op en ook de invalbeurt van kapitein Botaka leverde geen beterschap op. Maar toen De Smet op een kwartier van het einde een loepzuivere voorzet verstuurde van op links, kopte Balongo de wenkende kans - achterover vallend - over de kooi van een kansloze Bossut.

Deschacht en Balongo in duel. Foto: Photo News

Aan de overkant mikte Larin de bal zowaar nog op de lat en stuitte Oberlin op Yabuki. Essevee leed in Sint-Truiden 90 minuten aan een gebrek aan creativiteit en slaagde er nooit in om naar een hogere versnelling te schakelen. Al te vaak smoorden slordige baltoetsen de aanvallende aspiraties van de bezoekers al in een vroegtijdig stadium, waardoor er twee keer 45 minuten lang amper doelgevaar werd gecreëerd. Een ultiem slotoffensief van de Kanaries leverde ook geen doelkansen weer op waardoor het laatste fluitsignaal van ref Verboomen voor menig toeschouwer als een verlossing klonk.