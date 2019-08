Niveau soms provinciaal maar Cercle is rode lantaarn af na winst tegen Waasland-Beveren

“Het is hier Steenbrugge niet”, riep een wanhopige Cercle-fan in de tribune. Steenbrugge is een plaatselijke derde provincialer en sommige interventies in Cercle-Waasland hadden verdacht veel weg van het provinciale niveau. Toch is Cercle rode lantaarn af. Dankzij een late goal van Stef Peeters die een vroeg degradatieduel kon beslissen. Misschien betekent het de ommekeer voor Cercle dat zich wil blijven roeren op de mercato. Waasland-Beveren krijgt nu de rode lantaarn in handen, benieuwd wat ze daar komende week uit hun mouw zullen schudden.

Naar het voetbal in hemdsmouwen, korte mouwen zelfs en je kon ook maar beter een korte brok aan hebben. Zalig toch voetbal in zo’n heerlijke zomerse temperaturen. De nieuwe grasmat in het Jan Breydelstadion is een juweeltje en heet niet voor niets grassmaster.

Op de match was het even wachten. Er was nog een eerbetoon voor gewezen stadionomroeper Marc Laridon alias Fidel die onlangs overleed. Tijdens de minuut stilte draaide men zijn lievelingsnummer Biscaya. Scheidsrechter Lothar D’Hondt hoorde het allicht niet zo graag en floot de match dan maar op gang. Okay het is vroeg op het seizoen om al van degradatievoetbal te spreken maar wie met nul of één punt na vier wedstrijden staat, heeft de start gemist en kan al wat punten gebruiken.

Ook al was het de afgelopen weken bij zowel Cercle als Waasland Beveren een duiventil. Cercle haalde maar liefst zeventien nieuwkomers en is nog niet einde verhaal qua aankopen. Afgelopen week werden er drie aangetrokken, enkel Donsah startte, Coulibaly en Gory begonnen op de bank.

Hazard in actie. Foto: BELGA

Bij de Waaslanders is het al jaren armoe troef en operatie propere handen maakte het nog erger. Arme Adnan Custovic die na de 1 op 12 warempel al onder druk kwam te staan. In Beveren blijkbaar de enige manier om beweging in de zaak te krijgen. Een andere, nog goedkopere trainer voor de groep zetten en met geknepen billen het effect afwachten. Onhoudbaar op lange termijn en ook bij Cercle kunnen ze straks al beter maar even bezinnen en evalueren. De twijfels verleggen zich altijd naar het veld waar Dabila, tegenwoordig de kapitein en vorig seizoen af en toe in de basis bij Lille, als een miniem ging blunderen. Gelukkig voor hem kon Heymans niet profiteren. Badibanga dreigde ook maar zijn schot ging nipt naast. De eerste conclusie aan de rust was dat Waasland Beveren de betere was tegen een met zichzelf worstelend Cercle. Hazard en Saadi stonden erbij en keken er naar. Hazard werd keer op keer van de bal gezet en Saadi kogelde hopeloos hoog over. De jonge keeper Brent Gabriel werd nooit echt op de proef gesteld. Voor de neus van Badiashile dreigde Caufriez met het hoofd en Badibanga was heel dicht bij de 1-0 maar Agyepong had zich buitenspel gezet.

Cercle liet lang op zich wachten voor de tweede helft. Mercadal en de bankzitters stonden of zaten al langs de lijn, de bezoekende elf was er ook al. Ze kwamen zonder veel overtuiging aangesloft zonder de zwakke Mboula, een man die ooit door Monaco bij Barcelona werd weggehaald. Zijn vervanger Gory streek pas maandag neer op Cercle. De ex-flankspeler van Le Havre deed het alvast beter maar de betere kansen bleven voor de bezoekers. Na weer een knappe actie van Badibanga kon Milosevic niet besluiten en Agyepong kapte zich vrij maar zijn schot vond de vuisten van Badiashile op de weg.

Geen succes voor Saadi. Foto: Photo News

De goal hing uit de lucht, het was Cercle dat het voor mekaar kreeg. Hazard ontsnapte, Saadi kopte raak maar de VAR maakte Lotar D’Hondt maakte duidelijk dat Hazard één teen buitenspel stond. De van Monaco gehuurde doelman Badiashile wisselt geniale met heel wat mindere momenten af en had er zo ééntje een kwartier voor tijd. Hij tackelde Sula en mocht zich gelukkig prijzen dat D’Hondt en de VAR bij hun eerste standpunt bleven en vrijschop gaven i.p.v strafschop. Waasland-Beveren zat op dat moment al lang niet meer in de match. Cercle drukte maar Custovic zag zijn ploegje keer op keer ontsnappen. Hazard miste een open kans maar na 83 minuten lukte het toch. Gabriël redde nog met de voet het schot van de goed ingevallen Gory maar Stef Peeters was goed gevolgd en benutte de rebound. Saadi had Cercle helemaal moeten verlossen maar Moren voorkwam nog erger. Ook in de vijf minuten toegevoegde tijd kon niemand nog iets forceren.