KV Oostende verrast, Mechelen niet alleen leider

KV Oostende heeft KV Mechelen een serieuze hak gezet. Malinwa kon alleen leider worden, maar verslikte zich aan zee. Het was de kustploeg die met 2-1 won en bij momenten indruk maakte. KVO begint aan het seizoen met 9 op 15 en is een positieve verrassing.

Storm aan zee. Dat klopte in het geval van Malinwa-speler Nikola Storm, maar het gold niet voor het spel van KV Mechelen. De rood-gelen begonnen flauw aan de partij en vielen vooral op door het vele gemekker van Igor De Camargo en Onur Kaya tegen de ref. Onnodig.

Het was Oostende dat het vaakst dreigde. Zo speelde de nieuwe spits Idrissa Sylla een sterke wedstrijd als targetman. De Zulte Waregem-huurling toonde zich duidelijk een aanwinst.

Wie zich ook veel beter in zijn sas voelt dan vorig jaar in de Versluys Arena is Fashion Sakala. Die voetbalt bevrijd sinds het vertrek van coach Gert Verheyen. De spurtbom krijgt veel minder richt- en looplijnen mee voor een wedstrijd en kan zich heel vaak uitleven. Dat leidde in de tweede helft tot de 1-0. De snelle Sakala reageerde alert en krulde een afvallende bal heerlijk voorbij Yannick Thoelen.

Nochtans dachten wij dat Oostende na de rust in elkaar zou zakken. Dat kwam vooral omdat ze na een half uur hun controlerende middenvelder Ante Palaversa zagen uitvallen. Nou ja, uitvallen. Hij werd eraf getrapt door Rob Schoofs die daar (slechts) geel voor kreeg. Het belang van een goeie controleur voor de defensie mag niet onderschat worden. Palaversa is balvast en zorgt voor evenwicht bij Oostende. Toen hij er niet meer bij was, kwam Mechelen plots fel in de wedstrijd met enkele goeie doelpogingen via Storm en De Camargo.

Pech voor Storm. Foto: Photo News

Alleen zette thuistrainer Kare Ingebrigtsen zijn pionnen daarna toch weer goed neer. Hij had François Marquet ingebracht voor Palaversa - waar is Renat Neto? - maar die kon die taak niet alleen aan. Daarom liet hij ook Fernando Canesin invallen als nummer 10. De Braziliaan voelt zich centraal beter in zijn sas dan op de flank en dankzij zijn technisch vernuft en zijn werkkracht werd Oostende weer baas. Het kwam zelfs op voorsprong.

Mechelen met vier spitsen

Al moet wel gezegd worden dat Wouter Vrancken er alles aan deed om het tij nog te keren. De KVM-coach bracht Dante Vanzeir voor rechtsback Vanhorebeke en ging met vier aanvallers spelen. Het leidde zeker tot meer Mechelse druk, maar niet tot echt uitgespeelde kansen. KVO-doelman Dutoit stond vaak pal. Als deze goalie voelt dat hij de echte nummer één is en geen concurrent in zijn nek heeft blazen, kan dat echt wel een goeie doelman zijn.

Togui zou alsnog scoren voor Mechelen. Foto: BELGA

Toch moest Dutoit zich één keer omdraaien. Alweer op een stilstaande fase. Kaya zwiepte een bal voor doel en Togui kopte het leer binnen. Dat vingertje op de mond richting Oostendse supporters was weliswaar niet nodig. Mechelen had namelijk weinig redenen om hoog van de toren te blazen.

Zeker niet omdat KV Oostende hen op het veld nog van antwoord diende. De thuisploeg had snel zijn derde wissel moeten gebruiken omdat Capon ook geblesseerd uitviel, maar zijn vervanger deed het uitstekend. Jelle Bataille rolde plots de hele rechterflank op in een combinatie en leverde de ideale voorzet voor Kevin Vandendriessche: 2-1.

Straf als je weet dat Mechelen tot nu toe maar twee doelpunten incasseerde en dat die allebei vielen op stilstaande fase. Die ban is gebroken. KV Oostende werd vooraf getipt als grote degradatiekandidaat, maar na vijf speeldagen hebben de kustboys dat vooroordeel ondertussen al van zich afgeworpen. Er staat een goed blok en dat levert punten op. Al is het toch hopen dat Palaversa niet te lang out is. Voorzitter Frank Dierckens ging wel vieren voor de fans.

Ingebrigtsen: “Twee jongens die al sinds hun zes jaar samenspelen, rollen Mechelen op”

Moet KV Oostende middenvelder Ante Palaversa een tijdje missen. De Kroaat werd van het veld geschoffeld door Rob Schoofs en verliet de Versluys Arena op krukken. Gelukkig kon hij alweer een grapje maken met Fashion Sakala.

“We zullen zien hoe erg het is met Ante”, aldus coach Kare Ingebrigtsen. “Het was een serieuze trap die hij incasseerde. Toen hij uitviel zag je de ploeg meteen een beetje meer twijfelen, maar uiteindelijk deden de vervangers het heel goed. François Marquet moet wat wennen aan die positie, maar vervulde zijn rol en ook van Fernando Canesin ben ik heel tevreden. Hij kwam in omdat Jonckheere ook wat pijn voelde en speelde 45 uitstekende minuten. Zijn balvastheid, zijn werkkracht, zijn passes. We hadden deze Canesin nodig. Vorige week op de flank in Gent had hij het veel moeilijker.”

KVO moest overigens nog een derde geblesseerde speler wisselen. Ook Brecht Capon moest vroegtijdig naar de kant en werd vervangen door Jelle Bataille. “Geweldig om te zien, hé”, wist Ingebrigtsen nog. “Bataille en D’Haese: twee jeugdproducten, jongens die al sinds hun zes jaar samenspelen bij KV Oostende rolden de hele flank op om Vandendriessche de 2-1 aan te bieden. Echt geweldig.”