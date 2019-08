Yohan Boli bezorgt STVV met twee doelpunten eerste, deugddoende uitzege

STVV deed zaterdag in de vooravond een uitstekende zaak door met 0-2 te gaan winnen in het Kehrwegstadion. Yohan Boli scoorde zowel voor als na de rust. Sint-Truiden heeft in Steve De Ridder duidelijk een nieuwe draaischijf op het middenveld gevonden en pakte een eerste uitzege van het seizoen. Een zwak Eupen blijft steken op 2 op 18.

Geen Bautista bij de Panda’s, hij moest geblesseerd afhaken. Nils Schouterden mocht starten tegen zijn ex-club. Bij STVV veranderde Marc Brys één pion in vergelijking met de ploeg die op een brilscore bleef steken een week eerder tegen Zulte Waregem. Kersverse aanwinst Steve De Ridder kwam in de plaats van de geblesseerde Samy Mmaee op het middenveld.

De Ridder drukte meteen zijn stempel bij STVV, hij toonde zich meteen een patron en na een studieronde was het ook STVV dat het eerst gevaarlijk was. De Bruyn mikte een schuiver naar de verste paal, de bal ging maar net naast de kooi van doelman De Wolf. Op de eerste kans voor Eupen was het wachten tot halfweg de eerste helft. Rocha knalde hard op doel, Schmidt liet zich niet verrassen, maar Eupen groeide wel in de match na die eerste poging. De Bruyn en Asamoah knoeiden en leden dom balverlies op eigen helft, Rocha leek op weg naar de 1-0, maar kraakte zijn schot. Ook in de hoekschop die volgde kon de spits, die Lommel in de zomer verruilde voor Eupen, het leer niet vol raken waardoor Schmidt makkelijk kon oprapen.

De drankpauze bracht terug rust voor de Kanaries, die nu gevaarlijk kwamen opzetten door het midden. Acolatse pegelde maar net naast. Het spel ging goed op en af, Schouterden zette voor, de kopbal van Rocha was te zwak. Acolatse pakte zijn man op snelheid en werd maar net van de 0-1 gedevieerd. Vijf minunten voor de rust kwam dan hét moment van Yohan Boli. Hij trok zich op gang en trapte fraai de openingsgoal tegen de netten. ‘Yo-han Bo-li’, klonk luid in het Kehrwegstadion.

Na de koffie liet STVV de bal aan Eupen, toch waren het opnieuw de Kanaries die scoorden. Boli, weer hij, duwde dit keer knap een voorzet van Sankhon tegen de netten. 0-2, zelfs vader Boli danste van jolijt in de tribunes. Mogelijk forceerde de Fransman zaterdagavond dan toch eindelijk een al veelbesproken transfer. Eupen bleef moedig op zoek gaan naar de aansluitingstreffer, maar als er dan al een bal goed viel in de zestien, was er nog altijd de Japans-Amerikaanse beer Daniël Schmidt die de nul op het bord hield voor Sint-Truiden. STVV controleerde het wedstrijdeinde, de eerste Truiense uitzege van het seizoen kwam niet meer in gevaar. Sousa miste nog net de 0-3.