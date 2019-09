AA Gent zet perfect parcours in eigen huis tegen Cercle Brugge verder met indrukwekkend middenveld

AA Gent is met een match minder gespeeld genaderd tot op twee punten van leider Standard. Met dank aan een perfect parcours in eigen huis en de gouden ruit op het middenveld: Owusu, Kums, Odjidja en David maken de bal ongrijpbaar voor tegenstanders. Depoitre (goal en assist) en David (twee goals en een assist) maakten de klus af tegen een onmachtig Cercle Brugge (3-2). Enige smet op de avond: twee tegengoals.

Zes thuismatchen (waarvan drie in de competitie), zes zeges en 22 gemaakte goals. Alstublieft. AA Gent blijft in de Ghelamco Arena zijn indrukwekkende parcours vervolgen. De enige bedenking: een topploeg kwam nog niet over de vloer.

AA Gent maakte een onmondig Cercle Brugge tijdens een sterke eerste helft af en speelde de tweede helft rustig uit. Ze hebben er ook de wapens voor, want de huidige bezetting van de ruit op het middenveld is bepaald indrukwekkend te noemen.

Na de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League donderdag in Rijeka was dit sportief een perfecte week voor de Buffalo’s. Het minpuntje -de wat teleurstellende Europese loting- was gisteren vergeten.

Nana Asare en Mikael Lustig zaten niet in de selectie wegens pijntjes door de opeenvolging van wedstrijden. Lustig kreeg in Rijeka ook een trap. Hij had wat last aan de lies.

Pak me dan, als je kan

Het middenveld dat AA Gent-coach Jess Thorup aan de aftrap bracht, mag met recht een ‘gouden ruit’ genoemd worden: Kums, Odjidja (als nummers acht), Owusu (als zes) en David (als tien). Qua voetballend vermogen is dat een indrukwekkend viertal. Daarmee kun je gerust naar een pleintje trekken om wat straatjochies door de benen te spelen. AA Gent kan met die vier mannen perfect schakelen: de ene keer voetballen ze in een verschroeiend tempo vooruit, als de klus geklaard is spelen ze het balletje rustig rond: pak me dan als je kan. Frustrerend voor tegenstanders.

AA Gent was in het eerste halfuur een pletwals. De Buffalo’s monopoliseerden de bal en voetbalden gedurig vooruit in een voor Cercle Brugge verstikkend tempo.

Na tien minuten was het al raak. Mohammadi bleef Hazard op de huid zitten waardoor die de bal verloor en David kon uitbreken. De Canadese wonderboy gaf het leer op het juiste moment mee met Depoitre, die hem perfect meenam en hoog in doel afwerkte.

Iets over halfweg de eerste helft waren de rollen omgekeerd. Depoitre zette vanaf rechts goed voor en David vloerde doelman Badiashile met een gekruiste kopbal. Vijf minuten later scoorde David zijn tweede, dit keer kwam de voorzet vanaf rechts van Kvilitaia. De Georgiër had kort voor rust een unieke kans om zelf te scoren, maar raakte de voorzet van Mohammadi verkeerd met zijn linkervoet en plaatste de huizenhoge kans net naast.

Het enige vlekje op de eerste helft was een te makkelijk weggegeven gelijkmaker na veertien minuten. Op de Gentse rechterflank werd er te ver van de man verdedigd. Castro-Montes en Kums stonden zo een één-tweetje toe tussen Fiore en Gory. Die laatste zette voor en Peeters scoorde. AA Gent kon in elf wedstrijden nog maar twee keer de nul houden. Dat blijft een werkpunt. Vooral op de flanken is het kwetsbaar.

Applauswissels voor Kums en Depoitre

De tweede helft was er een zonder al te veel geschiedenis. AA Gent toonde in Rijeka al dat het een wedstrijd kan uitspelen door de bal te monopoliseren. Alweer met dank aan de gouden ruit. De tweede hoogtepunten waren misschien wel de applauswissels voor Kums en Depoitre.

Cercle Brugge stak wel nog eens zijn neus aan het venster, maar Kaminski redde de poging van Saadi, die alleen voor hem was opgedoken. In de toegevoegde tijd scoorde Peeters via een afgeweken vrije trap nog de 3-2. Daar bleef het bij.

Cercle was al bij al niet meer dan een sparringpartner voor de Buffalo’s. Het is duidelijk dat de West-Vlamingen hun punten elders moeten halen. Zoals vorige week tegen Waasland-Beveren.