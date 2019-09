Standard haalt uit op het veld van Oostende en blijft alleen leider

De rode loper werd zaterdagavond niet enkel uitgerold op het filmfestival van Oostende. Ook in de Versluys Arena lag er eentje: Standard kreeg een vrije baan naar de drie punten en een verstevigde leidersplaats van KVO, dat kwistig met cadeautjes strooide. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Met een overvolle lappenmand ging KV Oostende op zoek naar (een voorlopige) leidersplaats tegen Standard. Zes spelers konden niet aantreden. Telt u even mee: Capon, D’Haese, Rajsel, Palaversa, Hjulsager en de in extremis uitgevallen Skulason. Ingebrigtsen liet daardoor drie spelers voor het eerst starten, waarvan twee jongens die nog niet in actie kwamen dit seizoen. Sane en Ndenbe mochten zich bewijzen, Neto kreeg zijn eerste basisplaats. Bij Standard was Amallah niet fit en startte Fai in de plaats van Vojvoda. Lestienne keerde terug uit schorsing. Door al die afwezigen bij de kustjongens had Ingebrigtsen voor een behoudende aanpak met vijf man achterin gekozen. Dat resulteerde niet in een egelstelling, want de match ging vanaf het begin aardig op en neer. Na enkele hete standjes voor het Oostendse doel moest Dutoit op het kwartier een eerste keer gepast tussenkomen na een vlam van Bastien. Uitstel van executie, bleek later.

Een lange bal richting het doel van KVO leek op het eerste zich onschadelijk door duidelijk buitenspel, maar debutant Sane besliste om het leer toch te verwerken - een slechte ingeving. De bal belandde via een voorzet Limbombe uiteindelijk in de voeten van Lestienne, die wegdraaide en scoorde van dichtbij. De VAR had nog een dikke minuut nodig om de fase te beoordelen, maar de goal ging gewoon door. Een aangeslagen Oostende leek even te twijfelen, maar kwam relatief snel langszij na een kopbalgoal van Sakala. Bataille was de aangever met een prima zwiep vanop rechts. De rollen leken nu omgedraaid: KVO duwde door, Standard ging bibberen. Enkele prima countermogelijkheden konden zelf een Oostendse voorsprong opleveren, maar keer op keer ontbrak de laatste pass of werd de fase slecht uitgespeeld. 1-1 was een billijke ruststand.

Preud’homme had zijn ploeg tijdens de rust duidelijk de les gespeld, want Standard nam het heft opnieuw in handen bij het begin van de tweede helft. Dat resulteerde na tien minuten al in een nieuwe voorsprong - Bastien werd aangespeeld op de rand van de zestien en schilderde de bal subtiel in de benedenhoek. Deze keer geen antwoord van Oostende: het kreeg amper een bal bij diepste man Sylla - Bodart bekeek het allemaal met de handen in de broekzakken. Halfweg tijdens de tweede helft deed een nieuwe slechte actie van Sane de boeken helemaal toe voor KVO. De verdediger stapte veel te snel in op Lestienne, die met een simpel kapje en een plaatsbal zijn ploeg op 1-3 bracht. Nu leek het écht wel over - de wijfelende Sane werd op de koop toe meteen gewisseld.

Standard ging iets lager staan en keek vanuit een zetel toe hoe KVO nog iets probeerde. De score werd zelf nog een beetje uitgediept: op een afvallende bal scoorde Cimirot nog de 1-4. Standard verstevigde zo zijn leidersplaats en heeft nu al 15 punten, Oostende mist de trein met de subtop en heeft volgende week een zware verplaatsing naar Genk voor de boeg.