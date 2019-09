Zulte Waregem pakt met tien man een punt in Eupen, waar ze op eerste zege blijven wachten

Primeurtje voor Eupen dat voor het eerst sinds zijn bestaan een punt kon pakken tegen Zulte Waregem in een thuismatch. Essevee haalde verre van zijn beste niveau en moest ook een helft met een mannetje minder spelen na een rode kaart voor Pletinckx. Larin bracht de bezoekers op voorsprong. Bautista zorgde voor de gelijkmaker.

De eerste helft kort samengevat? Slaapverwekkend. Tot Ewoud Pletinckx de doorgebroken Jon Bautista neerhaalde. Boucaut wees naar de penaltystip en stak Pletinckx een geel karton onder de neus. De VAR greep in en het was minuten wachten op het oordeel van de videorefs. Boucaut annuleerde de strafschop en legde het leer net buiten de zestien. Correct: want de fout begon buiten het strafschopgebied. Pletinckx kreeg rood en moest gaan douchen. Dat was ook te begrijpen want het jeugdproduct was de laatste man. Essevee moest met tien man verder. Dan nog was het niet gedaan. In de extra tijd van de eerste periode kwamen de bezoekers op voorsprong. Larin knikte zijn eerste voor Zulte Waregem op een hoekschop van Zarandia tegen de touwen.

Voor het overige in de eerste helft kwam Eupen heel gretig voor de dag. De troepen van Francky Dury geraakten niet aan voetballen toe door de opzittende Panda’s. De thuisploeg ging soms over het randje, maar ref Alexandre Boucaut liet het allemaal toe. Veel kansen zagen we dan ook niet. Bij Eupen liep er wel ene Adalberto Penaranda rond. De Venezolaan wordt gehuurd van Watford en kan een aardig stukje voetballen. Alleen is de 22-jarige dribbelkont nog niet efficiënt in zijn actie.

Aan de kant van Zulte Waregem kon Berahino zijn stempel niet drukken. De Burundees werd een paar keer hard aangepakt door Eupen. Alleen via Larin konden ze eens dreigen.

Drie wissels bij Zulte Waregem

Zulte Waregem stond op voorsprong na de eerste helft, maar goed was het niet. Dat zag ook coach Francky Dury. Hij greep in met drie wissels. Zarandia, Govea en Oberlin bleven in de kleedkamer. Bruno, Humphreys en Sissako waren hun vervangers. Eupen-coach Beñat San José zag na een kwartier in de tweede periode geen verbetering bij zijn team en gooide aanvallendere spelers in de strijd. Schouterden en Milicevic kwamen Cools en Keita aflossen. Dat rendeerde meteen. Milicevic schilderde een vrije trap op het hoofd van Bautista en die verschalkte Bossut: 1-1. Dury wandelde zenuwachtig voor zijn dug-out. Eupen bleef aandringen en had het overwicht doordat het een mannetje meer had. Echt gevaarlijk konden de Panda’s niet zijn. Zulte Waregem stelde aanvallend niet veel meer voor en probeerde vooral zijn organisatie op orde te houden. De partij kabbelde verder richting het laatste fluitsignaal. Dury en zijn jongens leken tevreden met een punt na een helft met tien man. Eupen was niet bij machte om een slotoffensief in elkaar te steken.