AA Gent walst nog voor de pauze over KV Mechelen en klimt naar voorlopige derde plaats

Ook na de interlandbreak blijft AA Gent in de Ghelamco Arena scoren aan de lopende band. Een gehavend KV Mechelen kon een half uur de Gentse pletwals weerstaan maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen. Een ronduit indrukwekkende Vadis Odjidja stuwde zijn ploegmakkers naar een 3-0 ruststand. Na de pauze controleerde Gent rustig de partij. Mechelen was al lang tevreden dat een wenkende afstraffing vermeden werd. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Bij de thuisploeg koos Jess Thorup voor het aangekondigde basiselftal waardoor Bronn - voor het eerst op de bank - nog even geduld moest oefenen om zijn eerste wedstrijdminuten van het seizoen te sprokkelen. Wouter Vrancken had de nodige personele problemen. Zo ontbraken Engvall en Bijker door blessures maar ook Vanlerberghe en De Camargo bleken uiteindelijk niet fit en werd in de Mechelse basis vervangen door Bateau en Vanzeir.

Mocht er trouwens nog iemand aan getwijfeld hebben: AA Gent had wel degelijk zin om een statement af te leveren tegen Malinwa na die blamerende nederlaag in de bekerfinale. De Buffalo’s grepen de bezoekers meteen bij de keel en onder impuls van een indrukwekkende Odjidja trok Gent meteen furieus in de aanval, terwijl Mechelen nauwelijks in staat was om in de buurt van Kaminski op te duiken.

Yaremchuk opent hels kwartier

Toch bleef een treffer even uit. Het was wachten tot op het half uur toen de thuisploeg in twee minuten ook twee keer toesloeg. Een zeer flukse voorzet van Kums werd door Odjidja heerlijk in één tijd voor doel gebracht waar Yaremchuk als een poema opdook en de bal tegen de netten joeg (1-0). Even later volgde na een subtiel één-tweetje tussen Lustig en Yaremchuk in een prima voorzet van de Zweedse rechtsachter en de onvermijdelijke David verdubbelde meteen de Gentse voorsprong (2-0).

Foto: BELGA

Vervolgens moest Kaminski noodgedwongen vervangen worden door ex-Kakker Coosemans nadat de doelman onzacht in botsing kwam met zijn ploegmakker Plastun. Maar even later mocht de Gentse stadion-dj alweer zijn stembanden pijnigen toen Depoitre na wat geharrewar in de zestien van dichtbij de bal voorbij een kansloze Thoelen knalde (3-0). Een perfect scenario uiteraard voor de Buffalo’s die komende donderdag - tegen Saint-Etienne - hun eerste groepswedstrijd afwerken in de Europa League.

Hairemans vervangen

Bij rust voerde Wouter Vrancken een dubbele wissel door: Peyre en Hairemans werden vervangen door Vranckx en Togui. Maar dat veranderde het spelbeeld allerminst. Gent bleef oppermachtig en versmachte de bezoekers met heel hoge druk. Bij één van de vele heerlijke blauw-witte combinaties verscheen Odjidja andermaal in de schijnwerpers maar de Gentse aanvoerder besloot op Thoelen, die zijn terugkeer in de Ghelamco Arena ongetwijfeld anders had voorgesteld.

Dit wedstrijdverloop inspireerde Thorup iets voor het uur tot een experimentje: Bronn mocht geweldenaar Owusu - wat een match speelde de jonge Fransman opnieuw - komen aflossen en Gent switchte naar een driemansdefensie. De Buffalo’s dartelden nog eventjes en het thuispubliek vermaakte zich uitstekend, maar vervolgens ging ook bij AA Gent de rem er op. De partij van komende donderdag tegen Saint-Etienne was duidelijk belangrijker dan het opdrijven van de score. Bij Malinwa hoorde je niemand mopperen.