Lamkel Zé mept Cercle tegen het canvas en verovert zo nog wat meer de Antwerp-harten

Antwerp blijft met een 9 op 9 ongeslagen op de Bosuil. Even leek Cercle Brugge de Great Old wat in de weg te leggen, maar dat was buiten Lamkel Zé gerekend. De chouchou van het publiek had met twee treffers een groot aandeel in de zege. Voor de Vereniging wordt de situatie met 3 op 24 steeds penibeler.

De thuisploeg begon met dezelfde elf namen die tegen Anderlecht in de basis stonden. Cercle-coach Mercadal greep wel in. Saadi startte voor het eerst op de bank, waardoor Fester voorin postvatte. Verder verhuisde Fiore naar de bank voor Coulibaly.

De mannen van Bölöni wilden hun maximum van de punten op de Bosuil behouden, maar schrokken zich een hoedje toen Gory na amper 4 minuten al scoorde. Het Brugse feestje was van korte duur, want Foster beroerde de bal in aanloop naar het doelpunt met de hand. Scheidsrechter Van Damme kon na tussenkomst van de VAR niet anders dan de goal afkeuren.

Antwerp is 20 minuten baas

Nadien was het 20 minuten lang al Antwerp wat de klok sloeg. Mbokani, Defour én zeker Refaelov kregen een unieke kans om de score te openen. Die eer was uiteindelijk weggelegd voor Lamkel Zé. De Kameroener zette twee withemden op het verkeerde been en vloerde Badiashile in de korte hoek. Lamkel Zé olé olé rolde van de tribunes.

Gek genoeg vergat Antwerp na de 1-0 op zijn elan door te gaan. Cercle groeide in de partij en kwam met een gelukje langszij. Een ongevaarlijk schot van Gory verdween via de voet van Arslanagic over Bolat in doel. De Vereniging rechtvaardigde zijn gelijkmaker op basis van de kansen die nog volgden. Peeters krulde het leer met zijn linker twee keer nipt naast de paal.

Lamkel Zé telt Cercle uit

De Great Old moest uit een ander vaatje tappen na rust. Tien minuten ver waren we toen de mannen van vóór de lastminute transfers opstonden. Refaelov vond de knikker van Mbokani, die zijn zesde competitiegoal tegen de touwen buffelde.

Foto: ISOSPORT

Cercle kon Bolat na de pauze niet meer in verlegenheid brengen. De opvallendste Bruggeling was niet toevallig Badiashile. De Fransman had zijn handen vol met het Antwerpse doelgevaar. Op de tweede treffer van Lamkel Zé had hij echter geen verhaal. Ook Defour ging een kwartier voor tijd na een stevige rush zijn kans, een bewijs dat zijn vorm stijgende is. Het werd uiteindelijk een eenvoudige zege voor Antwerp, dat zijn positie in de bovenste gelederen verstevigt. Cercle blijft achter met een 3 op 24.