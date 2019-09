Wereldgoals van Vanzeir en Schoofs helpen KV Mechelen aan driepunter in Kortrijk

KV Mechelen heeft de rug gerecht. KV Kortrijk blijft met een 1 op 15 op de dool. Met dank aan zijn Limburgers Dante Vanzeir en Rob Schoofs pakte Malinwa de volle buit in Kortrijk na een intens duel.

Wil de echte outsider voor Play-Off 1 nu opstaan? Zowel KV Mechelen als KV Kortrijk begonnen sterk aan het seizoen maar zakten de voorbije weken weg richting grijze middenmoot. Een plek die beide teams liever hopen te vermijden dit seizoen.

Bij KV Mechelen werd het jonge raspaard Aster Vranckx - het enige lichtpuntje in de collectieve offday op AA Gent - beloond met een eerste basisplaats. Met zijn 16 jaar, 11 maanden en 16 dagen komt de jonge middenvelder in een illuster lijstje van spelers als Bert De Cleyn (15 jaar en 8 maanden) en Jean Dockx (16 jaar en 11 maanden) die voor hun 17e al mochten debuteren in de basis bij Malinwa. Al zullen de namen van Youri Tielemans en Mats Rits - ook debutanten op hun 16e - Vranckx zelf ongetwijfeld meer zeggen.

Het matchbegin was voor de thuisploeg. Fraser Hornby, ook een debutant, mikte de eerste grote kans op de voeten van Thoelen. De bezoekers kwamen met mondjesmaat meer in de match maar hadden moeite om in de zone van de waarheid te komen. De Camargo, hersteld van zijn knieblessure, begon op de bank. Lichtgewicht Vanzeir stond er dus opnieuw alleen voor in de vuurlinie. De beste Mechelse kans voor de rust was voor Hairemans. Met zijn mindere rechter trapte Geoffke slap op Bruzzese.

Kortrijk werd rond het halfuur dreigender en klom voor de pauze dan ook verdiend op voorsprong. Een minder moment van Thoelen bij het wegwerken zette een kettingreactie op gang. Die eindigde met een prima voorzet van Mboyo en een dito kopbal van Stojanovic door de benen van Thoelen: 1-0.

Geen 2-0, wel 1-3

Twee minuten na de rust leek het over en uit voor KV Mechelen. Kagelmacher tikte in de rebound een schot van Mboyo binnen en deed het Kortrijkse rookkanon knallen. Te vroeg zo bleek. Op aangeven van de VAR keurde ref Lambrechts het doelpunt af voor positie buitenspel van Stojanovic. Malinwa ontsnapte en greep de toegeworpen levenslijn met beide handen.

Vijf minuten na de afgekeurde goal gooide Storm de bal voor vanop links. Vanzeir kreeg er nog net zijn schoentip tegen en bracht de Mechelaars vanuit het niets langszij. Het begin van een doldwaze tien minuten met de Limburgers van KV in een glansrol. Eerst gleed Schoofs als een Truiense Messi voorbij Kagelmacher en Mujakic om de 1-2 vervolgens magistraal buitenkantje voet binnen te trappen. Een wereldgoal. ‘Kan ik ook’, dacht Vanzeir. De Genk-huurling werd in de box bediend door Kaya en twijfelde niet. Loeihard poeierde hij de 1-3 vanuit een scherpe hoek via de lat in doel.

Kortrijk was even van slag maar gaf zich nog niet gewonnen. Tien minuten voor tijd beging Corryn ongelukkig handspel in de zestien. Lambrechts - of beter gezegd de VAR - legde de bal op de stip. Mboyo zette de strafschop om met een streep in de winkelhaak. Verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Kerels echter niet meer. Kortrijk blijft achter met een 1 op 15 al had het gisteren zeker meer verdiend.