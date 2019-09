Suzuki krijgt Truiense motor aan de praat

STVV is voor het eerst sinds 2005 komen winnen op het veld van Charleroi. De Truienaars haalden het met 0-3 na doelpunten van Suzuki, Botaka en Boli. Dankzij de overwinning beent Sint-Truiden Charleroi bij in de middenmoot van het klassement.

Charleroi-coach Karim Belhocine had voor de komst van STVV geen verrassingen in petto: hij bleef het vertrouwen geven aan de elf die Waasland-Beveren en Genk klopten. Marc Brys had wel enkele wissels doorgevoerd, zo mocht onder andere Suzuki voorin postvatten.

Een dieselmodel alleszins, die Suzuki. Het eerste half uur leek het alsof zijn motor te vervuilend was om de binnenstad van Charleroi binnen te rijden, maar plots was hij daar toch: 0-1, na een goeie pass van De Bruyn. Er kwam wat gefrommel bij te pas, maar de bal hing in de touwen.

De frommelgoal. Foto: Photo News

Nochtans was Charleroi de betere ploeg en kreeg het enkele goeie kansen via Nicholson, maar Schmidt – en dus toch niet Yabuki, de verwarring omtrent de naam van de Truiense goalie blijft bestaan - stond telkens pal. De Kanaries waren ook al enkele keren gevaarlijk geweest, niet toevallig via stilstaande fases, een troef van de bezoekers. De eerste keer ging Penneteau goed plat op een poging van De Smet, en na een ingestudeerd nummertje mocht de thuisdoelman van geluk spreken dat de voorzet van Botaka op de lat viel.

Geen penalty voor Fall

Ondertussen had Karim Belhocine het al enkele keren aan de stok met Arthur Denil, de vierde scheidsrechter. Fall ging – net als vorige week – heel makkelijk liggen in de zestien, maar nu kreeg hij er geen penalty voor. Aan de overkant werd een doelpunt van Boli afgekeurd voor buitenspel, nadat de grensrechter lang genoeg had gewacht om zijn vlag de lucht in te steken.

De thuisploeg bleef na rust het meest aanwezig, maar het duurde even voor de Carolo’s gevaarlijk konden zijn. Ilaimaharitra testte Schmidt vanop zo’n twintig meter, even later kopte Nicholson een listig balletje van Morioka net over. Toch mocht de Japanse doelman ook zijn verdedigers dankbaar zijn: Bruno probeerde vanuit een erg scherpe hoek, en het was Pol Garcia die de bal voor de aanstormende Carolo’s in corner wist te werken.

Wel penalty voor Suzuki

Maar kijk, bij de eerste uitbraak na rust van STVV was het prijs: Suzuki kopt op de beide armen van Dessoleil, en na tussenkomst van de VAR legde Geldhof de bal op de stip. Een verdedigbare beslissing, al was het protest van Charleroi te begrijpen. Botaka twijfelde niet en zette Penneteau op het verkeerde been: 0-2.

Botaka dankt de goden. Foto: Photo News

Belhocine greep in en bracht zowel Rezaei, Henen als Gholizadeh tussen de lijnen en dat rendeerde direct, ware het niet dat de videoref wakker was. Henen scoorde – al had die ook al rood kunnen krijgen een minuut eerder – maar de videoref signaleerde terecht dat assistgever Rezaei buitenspel stond. In het slot wist Boli nog de zware 0-3 cijfers op het bord te zetten na uitstekend voorbereidend werk van Acolatse.

Geen derde zege op rij dus voor de Carolo’s, die zo in de middenmoot van het klassement blijven hangen en STVV, met nog een resem andere ploegen, naast zich zien komen.