Moeskroen niet alleen aan de leiding: Henegouwers blijven steken op 1-1 in Beveren

Waasland-Beveren en Moeskroen deelden zaterdagavond de punten op de Freethiel. Aleix Garcia bracht Moeskroen gevleid op voorsprong met een rake kopbal. Schryvers hing na de rust de bordjes in evenwicht. Bij Waasland-Beveren toonde debutant Yuki Kobayashi zich meteen een meerwaarde. Moeskroen laat de leidersplaats liggen. Waasland-Beveren blijft onderin bengelen.

Waasland-Beveren-coach Arnauld Mercier voerde twee wissels door in vergelijking met het gelijkspel op STVV. De onzichtbare Milosevic en Agyepong verdwenen naar de bank. Durmishaj en Koita kwamen in de ploeg. Bernd Hollerbach had slechts een wissel in petto: Bakic verving Osabutey.

Beide ploegen begonnen met tegenstrijdige belangen aan de match. Waasland-Beveren kon bij winst de rode lantaarn doorgeven.Terwijl Moeskroen bij winst zelfs voorlopig alleen leider kon worden. De Henegouwers draaien dit seizoen onverhoopt mee bovenin. Maar daar was de eerste twintig minuten niks van te merken. Integendeel. Geel-blauw domineerde, speelde met vertrouwen, en versierde enkele kansen. Eerst knalde Koita van in de zestien huizenhoog over. Even later glipte Dierckx door de buitenspelval. De bedrijvige flankaanvaller legde de bal panklaar voor Durmishaj, maar die zag zijn intikkertje een meter naast hobbelen. Waasland-Beveren morste opnieuw met de kansen. Het verhaal van de laatste weken. En wie zijn kansen niet benut, krijgt vroeg of laat het deksel op de neus.

En kijk: Antonov, pas ingevallen voor de geblesseerde Bakic, schilderde een voorzet op het hoofd van Aleix Garcia. De City-huurling liet doelman Jackers geen schijn van kans. De eerste kans, meteen prijs. Dodelijk efficiënt. Moeskroen nam de bovenhand en speelde de eerste helft zakelijk uit.

De bezoekers kwamen ook het best uit de kleedkamer, maar Waasland-Beveren stak zijn neus aan het venster via de pijlsnelle Koita. Zijn schot verdween in het zijnet. Badibanga hing even later de bordjes in evenwicht, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De VAR bevestigde na enkele minuten die beslissing. Opnieuw tegenslag.

Foto: Photo News

Twintig minuten voor tijd maakte Yuki Kobayashi zijn debuut bij Waasland-Beveren. De Japanse middenvelder had amper twee minuten nodig om zich in de kijker te spelen. Met een heerlijke crosspass lag hij aan de basis van de gelijkmaker van Schryvers. Het is vroeg om te zeggen, maar heeft Waasland-Beveren zijn nieuwe Morioka gevonden? Het zou zomaar kunnen. Iets zegt ons dat hij volgende week in de basis zal starten.

Beide ploegen schieten weinig op met deze puntendeling. Waasland-Beveren blijft onderin bengelen, maar telt nu wel evenveel punten als Cerlce Brugge en Eupen. Moeskroen liet de unieke kans liggen om voorlopig alleen aan de leiding te komen, al blijven de Henegouwers op een knappe derde plaats kamperen. Op gelijke hoogte met Standard en Antwerp.