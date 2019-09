KRC Genk heeft zich herpakt na de zware 6-2-pandoering op het veld van Red Bull Salzburg in de Champions League. De Belgische landskampioen won zaterdagavond in de Jupiler Pro League met 3-1 van KV Oostende, al was het voetbal van de thuisploeg niet om over naar huis te schrijven. Paul Onuachu verzilverde zijn eerste basisplaats wel meteen met een doelpunt.