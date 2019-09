Standard vermijdt pas in slotminuut nederlaag tegen Charleroi, Club Brugge is lachende derde

Standard heeft zondagavond pas op het nippertje een thuisnederlaag kunnen vermijden in de Waalse derby tegen Charleroi. Paul-José Mpoku trapte de gelijkmaker pas in de slotminuut op het bord nadat de Zebra’s op voorsprong waren gekomen dankzij een kopbaldoelpunt van Ryoto Morioka. Door de nederlaag van Standard blijft Club Brugge met een match minder gespeeld op kop.

De Rouches begonnen de partij met veel aandrang naar voren, maar konden niet meteen kansen creëren. Het vuur verdween al snel uit het Luikse spel en Charleroi kon zijn voet naast de thuisploeg zetten. Kansen waren erg schaars, maar op slag van rust schrok Sclessin plots wakker. Morioka kopte een voorzet van Diandy voorbij een grabbelende Bodart. De VAR bekeek nog even een vermeende duwfout van de Japanner, maar gaf vervolgens zijn zegen.

Na de pauze greep Standard Charleroi opnieuw bij de keel. Avenatti dreigde en Vanheusden kopte zelfs op de lat, maar ook Charleroi was nog gevaarlijk. Fall miste een kwartier voor tijd, alleen voor Bodart, dé kans op de 0-2. Het spel lag nadien irritant vaak stil, en de overwinning leek mee op de bus naar Henegouwen te gaan, maar dan kwam het moment van Mpoku. De Luikse aanvoerder krulde een vrijschop mooi over de muur, voorbij Penneteau, 1-1. Ilaimaharitra pakte nog rood en toen gingen de poppetjes helemaal aan het dansen. De wedstrijd werd even stilgelegd nadat een voetzoeker uit het Charleroi-vak op het veld belandde. Na een pauze van een tiental minuutjes werd de toegevoegde tijd volgemaakt. Het bleef 1-1.

