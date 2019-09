AA Gent boekt tiende opeenvolgende thuiszege tegen onmachtig KV Kortrijk

Logische zege voor de Buffalo’s die voor rust echter niet bepaald bij de les waren. Kortrijk profiteerde echter niet van het veelvuldig Gents balverlies en bekocht dat in de tweede helft. Onder impuls van regisseurs Kums en Odjidja bracht AA Gent na rust het betere voetbal en dankzij doelpunten van Ngadeu en de onvermijdelijke David werd de bezoekende afweer ontmanteld. De geruststellende prestatie na rust zorgt ervoor dat de Buffalo’s vol vertrouwen kunnen afreizen naar Oekraïne.

Jess Thorup kende weinig twijfels in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk: de Deense coach bracht in vergelijking met de partij van vorig weekend op bezoek bij Zulte Waregem slechts één nieuwe naam aan de aftrap. Bronn verving de geblesseerde Plastun. Bi jKV Kortrijk bracht Yves Vanderhaeghe met Hines-Ike, Rougeaux en Lepoint drie nieuwe namen in vergelijking met de verloren thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.

Voor rust werden de toeschouwers in de Ghelamco Arena niet bepaald verwend. De thuisploeg grossierde 45 minuten lang in foute baltoetsen, slordige passes en dito combinaties. Kortrijk etaleerde veel inzet, vooral Mboyo en Hornby lieten zich enkele keren opmerken in de buurt van de Gentse zestien maar echt doelgevaar viel amper te noteren. De beste doelkans voor de pauze was uiteindelijk nog van Gentse makelij: Ngadeu torende bij een hoekschop boven de KVK-verdedigers uit maar kopte de bal snoeihard op Bruzzese.

Ngadeu laat de Ghelamco Arena opschrikken

Voorts werd de partij al te vaak ontsierd door onoordeelkundige keuzes, waarbij beide teams duidelijk ook net dat tikkeltje scherpte ontbeerden om echt het verschil te kunnen maken. Ook defensief liep er bij Gent immers heel wat mis. Een slordige Ngadeu bezorgde de blauw-witte fans al heel snel een lichte hartverzakking maar zijn balverlies in de eigen zestien werd door de bezoekers niet afgestraft.

Wat er tijdens de rust precies gezegd werd in de Gentse kleedkamer laat zich raden maar het had duidelijk effect: de Buffalo’s kwamen een pak vinniger voor de dag en duwden de bezoekers achteruit. De thuisfans veerden op en claimden een strafschop toen Odjidja neerging in de zestien na een duel met Van Der Bruggen maar Boucaut gaf geen krimp.

Daar is Ngadeu opnieuw

Het werd rond het uur net iets virieler. Lepoint deelde een flinke kwak uit aan Ngadeu maar Gent liet zich niet uit het lood slaan en nog maar eens wisten ze toe te slaan op een stilstaande fase. Odjidja zwiepte een hoekschop heerlijk voor doel waarop Ngadeu zich als een panter op de bal wierp en Bruzzese kansloos liet (1-0).

Thorup bracht vervolgens Kvilitaia voor een vermoeid ogende Depoitre en die werd al gauw voor Bruzzese gebracht door Odjidja maar de Georgiër stond een voetje buitenspel en werd terecht teruggefloten. De volgende kans volgde even later: Kums recupereerde de bal op de rand van de vijandige zestien en bediende David maar de Canadees besloot op Bruzzese. En toen was het aan Asare om zijn kans te wagen maar de Ghanees trapte te zwak.

Kortrijk was in deze fase van de wedstrijd duidelijk van slag en Kvilitaia leek de partij te beslissen toen hij de bal over de doellijn tikte maar de lijnrechter signaleerde vermeend buitenspel. VAR Kevin Vandamme ging aan de slag en deed dit heel uitvoerig maar bevestigde uiteindelijk de beslissing van zijn collega’s op het veld.

De bezoekers kwamen dus met de schrik vrij maar Kagelmacher was toch even het noorden kwijt toen hij Kubo op eigen helft bijna leek uit te kleden. Boucaut liet evenwel betijen en dat inspireerde de bezoekers tot nog meer overtredingen. Het Gentse thuispubliek kreeg het nu op de heupen en dat verbeterde er zeker niet op toen Ngadeu een gele kaart kreeg voor vermeend handspel. Maar toen David na wat geharrewar de bal in ontvangst mocht nemen, wist iedereen hoelaat het was: The Iceman aarzelde niet en besliste koelbloedig de partij (2-0).