Oberlin bezorgt Zulte Waregem in absolute slotfase gelijkspel tegen Moeskroen

Na een zéér aangenaam kijkstuk eindigde Moeskroen - Zulte Waregem op een 2-2-gelijkspel. Dat mogen we billijk heten. Moeskroen was veruit de betere in het eerste uur en klom via Garcia op een 2-0-voorsprong. Na de pauze zorgden een wondermooie lob van Bruno en invaller Oberlin voor een puntje dat mee mag naar de Gaverbeek.

Twee ploegen met veel vertrouwen stonden op speeldag negen tegenover elkaar. Zulte Waregem had de voorbije zes wedstrijden een reeks neergezet waarin het niet verloor. Moeskroen had op zijn beurt vijf wedstrijden zonder nederlaag neergezet. Op papier leek dit een mooie partij te gaan worden.

De wedstrijd startte aan een razend tempo. Gianni Bruno kreeg in minuut één een uitgelezen kans om de wedstrijd open te breken, maar hij trapte op Butez. 120 seconden later stond het al 1-0. Mensah stond te slapen en zag een lange bal van Wimmer over zich waaien tot bij Osabutey. Die bediende Garcia. Bossut was kansloos. Op het kwartier vond Olinga weer de infiltrerende Garcia. De Spanjaard mikte via de vingertoppen van Bossut op de paal. Zulte Waregem kon het evenwicht dan ietwat herstellen. Zarandia knalde voorlangs, Govea vond de vuisten van Butez. Het ging iets te traag bij de bezoekers. Wanneer Moeskroen in de aanval trok, lag het tempo een versnelling hoger. Garcia speelde dan Allagui vrij. De Tunesiër passeerde Bossut, maar mikte vanuit een scherpe hoek op de paal. Diezelfde Allagui ontsnapte voor rust nog aan rood na een elleboog aan het adres van Seck.

Essevee moest na de pauze uit een ander vaatje tappen, wilde het er nog iets van maken. In de eerste helft had Moeskroen vijftien overtredingen begaan tegenover twee voor Essevee. Dat gaf aan dat Essevee het merendeel van het balbezit had. Toch was het opnieuw Moeskroen die eerst kon dreigen. Garcia knikte een voorzet van Osabutey over. Twee minuutjes later was het toch raak. Allagui stuurde Garcia het straatje in: 2-0. Het vierde doelpunt in drie competitiematchen voor de huurling van Manchester City.

Gouden wissels

Op het uur greep Dury in met een dubbele wissel. Dat rendeerde meteen. Invaller Sissako vond met een lange bal Bruno en die werkte in één tijd met een heerlijke lob het leer over Butez in doel: 2-1. Mensah trapte kort daarna nipt naast. Dury ging met drie achterin spelen en nam risico’s. Gelukkig hield Bossut Allagui van de 3-1. Essevee kreeg wel de kansen om de gelijkmaker te maken. Butez kon verhinderen dat Bruno zijn tweede van de avond maakte. Dury gooide met Dimitri Oberlin in minuut 89 zijn laatste troef op tafel. Met zijn eerste balcontact werkte de huurling van Basel de 2-2 voorbij Butez.

Het gelijkspel is een correcte weergave van de partij. Moeskroen vergat de score op te drijven wanneer het bovenlag. Dury pakte uit met uistekende wissels die Essevee alsnog een punt opleverden. Voor Moeskroen kan het een troots zijn dat ze een jaar ongeslagen zijn op Le Canonnier. Les Hurlus verloren voor het laatst vorig seizoen op speeldag negen van Waasland-Beveren met 0-3. Dat mag je dan wel een thuisreputatie gaan noemen.