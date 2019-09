Limburgse derby vroegtijdig gestaakt: STVV-fans bekogelen Genk-doelman met aanstekers, Genk-fans dreigen veld te bestormen

Chaos in de Limburgse derby tussen STVV en Genk. De STVV-fans konden het niet verkroppen dat Genk op een driedubbele voorsprong kwam en bekogelden Genk-doelman Gaëtan Coucke met vanalles en nog wat. De aanstekers en bekertjes vlogen hem zowel na de 0-2 als na de 0-3 om de oren, ref Lawrence Visser legde de partij een kwartier stil. Na de onderbreking maakte STVV de achterstand ongedaan. Na de 3-3 dreigden de Genk-fans echter uit hun afgesloten vak te breken, waarna Visser de partij definitief staakte.

Voor de rust had Theo Bongonda de score geopend op aangeven van Ianis Hagi, kort na rust zette diezelfde Hagi Genk op 0-2. Vanaf de stip verdubbelde de Roemeen de voorsprong. Zeer tegen de zin van de thuisaanhang, die doelman Coucke bekogelden met aanstekers, flesjes water en bekertjes bier. Visser riep de twee aanvoerders bij zich, de spelers van STVV vroegen hun fans zich te gedragen.

Maar na de 0-3, opnieuw een strafschopdoelpunt van Hagi, ging het weer mis. Er volgde een nieuwe regen van voorwerpen in de zestien van Coucke. Visser liet er geen gras over groeien en stuurde iedereen naar binnen. Na een kwartier pauze werd de match hervat, maar niet voordat Visser het aan iedereen duidelijk maakte: bij nieuw wangedrag zou de match onherroepelijk afgefloten worden. STVV-trainer Brys was ondertussen nogmaals gaan proberen de thuisfans tot kalmte aan te manen.

(lees verder onder de foto’s en video)

Meteen na de onderbreking maakte STVV met enig geluk de 1-3. Een hoekschop belandde via twee Genkse spelers en via de lat voor de voeten van Boli, die simpel binnentikte. Tien minuten voor tijd maakte Pol Garcia er zelfs 2-3 van. Stayen stuwde de Kanaries vooruit en in minuut 87 maakte de vrijstaande Boli de onvermijdelijke 3-3. Het was het sein voor de Genk-fans om hun ongenoegen te uiten. Eerder raakte de glazen kooi die tegenwoordig rond het uitvak staat, al beschadigd. Na de 3-3 dreigden de Genk-fans er zelfs uit te breken, waarop een indrukwekkende politiemacht zich voor het vak ging posteren. Visser wachtte nog even, maar staakte dan definitief de match.

Foto: ISOSORT

Foto: ISOSORT

Wat de gevolgen zullen zijn, moet nog blijken. Maar na eerdere incidenten keurde de Pro League in 2017 wel een nieuw reglement goed. Daarin staat dat, indien beide supporterclans aan de basis liggen van de gestaakte match, zowel de thuisploeg als de bezoekende club in dat geval sowieso twee punten verliest. Er kan ook nog een bijkomend punt met uitstel afgetrokken worden, afhankelijk van de zwaarwichtigheid van de feiten. Hoe dan ook zal de wedstrijd van minuut 1 herspeeld worden.

REACTIES. De Condé: “Misschien overal kooien zetten?”

STVV-voorzitter David Meekers stond na de match de camera van Play Sports te woord. “De hartslag gaat nog steeds de hoogte in. We komen 0-3 achter, dan wordt de match stilgelegd, wordt het 3-3 en dan komt de politie op het veld. Toch een anticlimax, want het was een mooie match. Dat de match werd stilgelegd, was een beslissing van de politie, die de veiligheid van fans en spelers niet meer kon garanderen. De scheidsrechter had geen andere keuze. Of 3-3 ook de eindstand zal zijn? Het rapport gaat opgemaakt worden, we zullen zien wat het gevolg gaat zijn. Ik ga daar nu geen uitspraken over doen, maar ik stel wel vast dat de eigenaardigheden die leidden tot het politieoptreden zich voordeden in het bezoekende vak. Maar het rapport zal bepalend zijn. Dat we door die eerste onderbreking terugkomen? Dat weet ik niet of dat bepalend is. We waren voordien al vooruit aan het voetballen en de match werd stilgelegd bij een hoekschop voor ons. En die valt na de onderbreking meteen binnen. We zullen nooit weten of we anders waren teruggekomen.” De suggestie dat beide ploegen misschien geen punten zouden krijgen, vond Meekers maar niets. “Dat zouden beide ploegen niet verdienen. Het was een leuke match. De slag om Limburg als het ware, en er zal achteraf nog veel om te doen zijn.”

Ook Dimitri De Condé gaf zijn ongezouten mening. “Een ontgoocheling. De kooi stond aan d everkeerde kant, ik denk dat ze misschien beter een kooi hadden gezet rond alle supporters”, aldus de Genkse Technisch Directeur. “Die pauze heeft ons uit ons ritme gehaald, wat niet wil zeggen dat je drie doelpunten moet pakken. Maar ze hebben hier een kwartier stilgezeten, ik wil begrip tonen voor onze spelers. Ik heb echter geen begrip voor het kooienverhaal, als je ziet dat ze aan de overkant vanalles naar onze keeper gooien. Dat vind ik spijtig voor onze fans en onze club. De procedure is heel wedstrijdbepalend geweest. Ik zei in de onderbreking nog ‘ik hoop dat die bal niet binnengaat’, want dan gingen ze vertrouwen krijgen en dan gaat het publiek erachter staan. Het is erg dat ze voor die acties beloond worden. Wij zijn destijds aangepakt voor dat vuurwerk. Dat was ook niet oké, ik praat dat niet goed. Maar het is pijnlijk dat het nu aan andere kant gebeurd en dat wij daar slachtoffer van zijn. Ik vind het nog erger dat onze supporters vandaag mensonwaardig behandeld zijn. Je moet niet iedereen straffen voor het gedrag van enkelingen. Dit is voor niemand leuk.”

STVV-trainer Marc Brys reageerde gepikeerd wanneer hem gevraagd werd of de onderbreking STVV in de kaart speelde. “Wat is dat nu voor een vraag? Waar alludeer je op? We hebben wel gepraat, dat we meer gefocust moesten zijn en scherper moesten spelen.”