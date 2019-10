Feest op de Freethiel: Waasland-Beveren pakt tegen Oostende eerste zege

De enige ploeg die nog niet gewonnen had in 1A: ’t was niets om op trots op te zijn. Maar sinds zaterdagavond is Waasland-Beveren die bedenkelijke eer kwijt. Het pakte zijn eerste zege tegen een zwak KV Oostende (3-1), dat dringend aan bezinning toe is.

En of beide ploegen de puntjes konden gebruiken. KV Oostende wachtte al vier matchen op een nieuwe zege, Waasland-Beveren had dit seizoen zelf nog niet gewonnen. Het bengelde met vier punten onderin, maar aan het wedstrijdbegin was dat niet te merken. De thuisploeg startte furieus en kreeg meteen een dot van een kans om te scoren. Badibanga had maar binnen te leggen op een voorzet van Dierckx, maar Dutoit pareerde zijn schot prima.

Oostende slaapwandelde een kwartier lang over het veld, maar kwam wel op voorsprong. Bij de eerste kans voor de bezoekers trof Sakala op aangeven van D’Haese raak - zijn vijfde van het seizoen. Beveren leek van slag, maar putte duidelijk kracht uit de blessure van Milovic. Nadat de Oostendse verdediger het veld op het halfuur moest verlaten, werd de achterstand nog voor de rust omgebogen in een voorsprong.

Eerst scoorde Dierckx via het been van Vandendriessche de gelijkmaker, daarna schoot Wiegel zijn team naar 2-1. Hij deed dat overigens na een mooie actie in de zestien, al kon Dutoit misschien wel beter doen op zijn schot in de korte hoek. De voorsprong was wél verdiend. Als KVO iets wou meenemen uit het Waasland, moest het na de rust simpelweg pakken beter.

Foto: Photo News

Oostende nooit in de match

De Kustboys probeerden wel na de rust, maar goed was het spel eigenlijk nooit. Tot overmaat van ramp kon Waasland-Beveren de voorsprong op het uur nog uitbreiden. Schryvers en Dierckx hadden eerder hun kans gemist, maar op de corner die erop volgde mocht Vukotic alleen binnenkoppen. Bij KVO keken ze allemaal naar elkaar terwijl de thuisploeg uitgebreid ging vieren. De eerste zege van het seizoen - en in maanden tijd - zat er nu toch echt wel aan te komen.

Waasland-Beveren ging achterover leunen en liet de bal aan Oostende, maar daar hadden er meerderen ruzie met het leer. Vandendriessche, Bataille en ook de ingevallen Vargas. Die laatste was samen met Guri gebacht door Ingebrigtsen om het tij aanvallend te keren, maar de Venezolaan speelde als een vod. Eén keertje moest Jackers gepast tussenkomen op een poging van Canesin vanuit een scherpe hoek, maar daar stopte het.

Waasland-Beveren kan weer ietsje rustiger ademhalen en telt nu zeven punten. KV Oostende is aan bezinning toe: het kon al vijf matchen niet meer winnen.