Zelfs vijftig minuten met mannetje meer is niet genoeg voor Eupen: KV Mechelen wint aan de Kehrweg

KV Mechelen kan met een goed gevoel de interlandbreak in. Na de pandoering tegen Club Brugge (0-5) won het met 0-2 aan de Eupense Kehrweg. Een knappe overwinning aangezien Mechelen meer dan een helft met tien speelde na streng rood voor Swinkels. Door de zege komt KV naast AA Gent op een gedeelde derde plaats. Eupen blijft onderin aanmodderen.

Geen Geoffry Hairemans aan de Kehrweg. De volksheld uit Deurne-Noord moest afhaken voor de trip naar de Oostkantons met last aan de knie. In zijn plaats stond kapitein Onur Kaya - genezen van een hardnekkige griep - opnieuw aan de aftrap. Ook terug van de partij was Arjan Swinkels. De ervaren verdediger verwees Bateau naar de bank. Bij de thuisploeg begon kapitein Siebe Blondelle voor het eerst dit seizoen op de bank. Gnaka kreeg de voorkeur op links.

In een kil Kehrwegstadion maakten beide teams er een lange studieronde van. Kansen waren schaars en in het spel hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Het eerste wapenfeit kwam van Gnaka die één van de kabels achter het doel deed knappen met een slecht gerichte knal. De eerste kansen voor de bezoekers waren voor Storm. De blonde winger werd twee keer knap weggestuurd door Van Damme maar mikte zijn eerste poging nipt voorlangs en knalde daarna op De Wolf.

Opnieuw met tien

Veel kansen kon Eupen daar niet tegenover stellen. Diepe spits Bolingi zat stevig in de zak van een sterk verdedigende Peyre en ook dribbelkont Peñaranda kwam weinig in het stuk voor. De wedstrijd kabbelde naar een 0-0 rustscore tot Swinkels in de veertigste minuut rood kreeg voor een onhandige fout op Milicevic. Een strenge sanctie van ref Verboomen: het been van Swinkels was niet gestrekt en Milicevic had geen vrije baan op weg naar doel.

Foto: BELGA

Net als vorige week tegen Club Brugge werd KV voor de rust herleid tot tien maar deze keer mochten ze toch met een voorsprong gaan rusten. Kaya legde een vrije trap listig af tot aan de rand van de zestien, Vanlerbergh trapte de bal via een Eupens been voorbij de verraste De Wolf.

Invaller Togui beslist de match

Vlak na de rust was KV al dicht bij de 0-2. Storm knalde vanuit een scherpe hoek op de paal, de ingevallen Tainmont trapte de rebound via de vingertoppen van De Wolf op de lat. Ook met een man meer had Eupen het moeilijk om kansen te creëeren. Een kopbal van de mee opgerukte Koch viel net naast de paal en Thoelen had een goede redding in huis op een knal van Milicevic.

Net toen KV het moeilijk begon te krijgen deelde het de genadesteek uit. Storm verstuurde een van zijn typische strakke voorzetten vanop de linkerkant en invaller Togui dook op het juiste moment op aan de tweede paal: 0-2 en boeken toe voor een onmachtig Eupen. In de slotfase kwam KV zelfs nog dicht bij de 0-3 maar de krul van Kaya zeilde net naast de paal.

Door de overwinning komt KV Mechelen met 17 punten na tien speeldagen op een knappe gedeelde derde plaats met AA Gent te staan. De Buffalo's spelen morgenmiddag wel nog de 'Slag om Vlaanderen' tegen Club Brugge. Eupen moet zich van zijn kant dringend gaan bezinnen na een schamele 6 op 30.