Landskampioen KRC Genk is in de 98ste minuut toch voorbij Moeskroen geraakt. De Henegouwers kwamen vroeg in de tweede helft op voorsprong via Osabutey, de ingevallen Onuachu bracht de Genkenaren in het slotkwartier langszij. Met een assist voor Samatta leek Onuachu zich uiteindelijk nog tot matchwinnaar te kronen maar het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd voor buitenspel. Genk leek met een kater achter te blijven tot alweer Onuachu toch de winnende treffer scoorde.