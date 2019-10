Nacer Chadli loodst Anderlecht naar ruime zege tegen STVV bij rentree van Frank Vercauteren

Anderlecht leeft op. In zijn eerste match op de bank zag trainer Frank Vercauteren hoe paars-wit een droomstart beleefde. Na tien minuten spelen stond het al 2-0 na doelpunten van Nacer Chadli en Marco Kana. Na de rust kende Anderlecht wel een dipje, maar Chadli en Kemar Roofe loodsten de Brusselaars alsnog naar een ruime 4-1-zege tegen STVV. Door de drie punten springt Anderlecht naar de 11de stek in het klassement, met 12 op 33. STVV zakt weg naar plek 13.

LEES OOK. Vercauteren voor het eerst op de bank bij Anderlecht, ook Davies en Zetterberg mogen blijven zitten

LEES OOK (N+). ANALYSE. Het Vercauteren-effect is al zichtbaar bij Anderlecht

Paars-wit kon achterin niet rekenen op de geschorste Luckassen, de zieke Sandler en de gekwetste Kompany. Het leverde een onuitgegeven defensie op, die behalve piepjong ook volledig Belgisch was: Kana (17), Sardella (17), Cobbaut (21) en Dewaele (20).

De thuisploeg begon bijzonder scherp, al in de tweede minuut lokte Trebel een vrije trap op een gevaarlijke plaats net buiten de zestien uit. Roofe besloot die in de Limburgse muur, maar drie minuten later was het bij de tweede vrijschop voor Anderlecht wel prijs. Ze hadden deze week niet voor niets op stilstaande fases geoefend. Een vrije trap die wel wenkbrauwen deed fronsen. Chadli werd foutief afgestopt, maar de bal kwam bij Saelemaekers, die kon het leer niet bijhouden en pakte uit met een schwalbe. Scheidsrechter Boucaut floot, maar legde de bal vreemd genoeg op de plek waar Saelemaekers ter aarde stortte. Het zal Chadli een zorg wezen, De Rode Duivel schilde de bal mooi in het STVV-doel.

Paars-wit bleef druk zetten, Saelemaekers paste na een leuke dribbel richting Roofe, maar die besloot op doelman Yabuki. Een minuut later, we waren dan nog altijd geen tien minuten ver, versierde Anderlecht al zijn vierde grote kans. Verschaeren leverde een hoekschop precies op het hoofd van Kana af, de 17-jarige in Kinshasa geboren Belg knikte de 0-2 binnen. Op die leeftijd meteen scoren bij de je eerste basisplaats, daar droomt iedere jeugdspeler van.

Foto: Photo News

Na de 0-2 zakte het tempo helemaal weg, in het vervolg van de eerste helft viel er niet meer veel te beleven. De Ridder, Botaka en De Bruyn kwamen nog wel met schotjes voor STVV, maar opvallen deden de Limburgers toch vooral door hun totale onmondigheid.

Treffer Boli

Marc Brys probeerde iets aan de dynamiek te veranderen door bij de rust Acolatse te wisselen voor Suzuki, maar de start van de tweede helft was opnieuw voor Anderlecht. Dewaele zette voor op Roofe, die helemaal vrijstond en binnenkopte. Het feestje ging echter niet door, want de Engelse aanvaller met Jamaïcaanse roots stond buitenspel.

STVV wist even later tegen de gang van het spel in toch te scoren. Sardella en Sambi Lokonga begrepen mekaar slecht, de Kanaries konden uitbreken. Invaller Goncalves bediende Boli, die behoorlijk wat ruimte kreeg en de aansluitingstreffer met links voorbij Van Crombrugge hengstte.

Foto: BELGA

Eerste van Roofe

Lang liet de reactie van paars-wit niet op zich wachten. Het leek nochtans even aangeslagen na het tegendoelpunt en Sint-Truiden nam voor het eerst in de wedstrijd de bovenhand, maar één prikje volstond voor de thuisploeg om het vertrouwen te herwinnen. Chadli bediende met een lage voorzet Roofe, die hoefde de 3-1 maar tegen de netten te duwen en deed dat ook.

De honger van Chadli was na een doelpunt en een assist nog niet gestild. Twaalf minuten voor tijd dook hij alleen voor Yabuki op na een mooie actie van Roofe en hij schoof de bal knap door de benen van de Japanse doelman. 4-1. De tweede opeenvolgende zege levert Anderlecht, dat nu twaalf punten telt, de elfde plaats op. STVV is met een puntje minder dertiende.