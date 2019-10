KV Mechelen klopt Antwerp en nestelt zich stevig in top-zes

Met twee doelpunten in vijf minuten heeft KV Mechelen zondagmiddag de punten Achter de Kazerne gehouden. Antwerp startte fors én scoorde ook via zijn topschutter Mbokani. Nadien nam de Mechelse luchtmacht over met kopbalgoals van Peyre en De Camargo. De clash der provinciegenoten bleef ook na rust razend spannend. Pas in de slotseconden stelde Vanlerberghe met een penseelstreek de zege veilig: 3-1. KV Mechelen wipt over Antwerp naar een met AA Gent gedeelde derde plaats in het klassement. Antwerp blijft vierde, maar 17 op 30 is niet waar de ambitieuze club vooraf van gedroomd had.

SPELERSBEOORDELINGEN. Doelpuntenmakers zijn grote uitblinkers bij Mechelen, Kevin Mirallas beste Antwerpenaar

Met een spandoek ‘Geoffry Deurne Noord: gekomen als een jongen, vertrokken als een legende’ begroette de meegereisde Antwerp-aanhang zijn voormalige publiekslieveling. Hairemans moest tegen zijn ex-club wel op de bank plaatsnemen. Het duo Togui-De Camargo startte voorin. Bij de bezoekers was er zoals we gisteren aankondigden geen plaats voor Juklerod in de selectie. De Laet begon op de linksachter, Coopman verving de geblesseerde Defour.

Foto: BELGA

Mekkerende Lamkel Zé

Het openingsoffensief was pittig. Een deviatie van Togui ging rakelings naast. Refaelov trapte een niet te missen kans over de dwarsligger. Lamkel Zé zat goed in de match, maar liet zich ook in negatieve zin opmerken. De Kameroener kreeg terecht geel na een schwalbe en bleef tergend lang zijn beklag doen. Opvallend ook hoe geen enkele ploegmaat hem weghaalde bij scheidsrechter Van Driessche.

Dan was zijn pre-assist voor de 0-1 van Mbokani van betere makelij. Mirallas zette zich sterk door. Vervolgens ging het razendsnel via Lamkel Zé en Coopman naar de Gouden Stier, die zijn negende competitietreffer tegen de touwen duwde.

Foto: Photo News

KV zet scheve situatie nog voor rust recht

Het snedige begin van dit burenduel kreeg geen gelijkaardige voorzetting. De Kakkers namen het commando over zonder gevaarlijk te zijn, tót in vijf minuten de tussenstand op zijn kop werd gezet. Met zijn vijfde assist schotelde Kaya Peyre de gelijkmaker voor. De Camargo kopte een scherpe voorzet van Storm magistraal binnen. Opvallend: beide doelpunten kwamen er in de nasleep van een corner.

Foto: Photo News

De thuisploeg verliet het scherpst de kleedkamer na rust, maar zowel Togui als De Camargo vergaten Antwerp al vroeg in de partij de mond te snoeren. Aan de overzijde redde De Camargo wel prima de meubelen op de inzet van Hoedt.

Antwerp kan 2 op 9 niet vermijden

Het tweede bedrijf kon nog alle kanten uit. De withemden duwden de tegenstander steeds verder terug, al hoefde Thoelen zich slechts één keer te onderscheiden op een poging van Gano. KV Mechelen, waar Hairemans nog inviel, hield makkelijk stand en liep via Vanlerberghe nog tot 3-1 uit. Antwerp daarentegen zit met een 2 op 9 duidelijk in een mindere periode.