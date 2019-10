Kortrijk wint voor zesde opeenvolgende keer van Zulte Waregem

Kortrijk heeft de West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem met 2-0 gewonnen. De Kerels zetten Essevee weg en klimmen zo naar de negende plaats. Zulte Waregem was een schim van zichzelf en mocht blij zijn dat Bossut een hogere score verhinderde. Kortrijk geeft zo voor de zesde opeenvolgende keer het burenduel gewonnen.

Kortrijk tegen Zulte Waregem beloofde een duel op het scherp van de snee te worden. Al in de vierde minuut werd een goal van Kortrijk afgekeurd wegens buitenspel van Hornby. Een serieus waarschuwingsschot voor de bezoekers, bij wie er behoorlijk veel afval in het spel zat.

Ze hadden het niet goed begrepen, want even later bracht D’Haene een gevaarlijke bal voor, Mensah tackelde Ocansey en Visser wees na wat getwijfel naar de stip. Mboyo plaatste zich achter de bal en schoot beheerst in de linkerhoek.

Foto: BELGA

Zulte Waregem bleef zich verslikken en verloor veel te veel ballen, Kortrijk drukte door en creëerde kansen. Slechts eenmaal staken de bezoekers de neus aan het venster. Larin werd diep gestuurd, maar besloot oog in oog met Bruzzese veel te zwak.

Bij Zulte Waregem leek het nog voor rust alarmfase rood te worden. Kagelmacher kopte door tot Lepoint, zijn poging werd gered door Bossut, maar in de rebound legde Hornby de bal binnen. Ook nu werd de goal terecht afgekeurd, wegens (onbedoeld) handsspel van Kagelmacher in de zestien.

Rood voor Berahino

De cijfers logen er op het halfuur niet om. 68 procent balbezit voor Kortrijk tegenover 32 procent voor Zulte Waregem en 114 aangekomen passes tegenover 53. Zulte Waregem probeerde toch stilaan meer in het spel te komen. Berahino verloor in een duel in de zestien het evenwicht, maar kreeg geel voor schwalbe. Niet veel later verkwistte de Burundees dom het leer op de middenlijn aan Van Der Bruggen. Hij probeerde zijn fout recht te zetten, maar stopte Van Der Bruggen foutief af. Een domme actie en een tweede geel was zijn deel.

Foto: Photo News

Zulte Waregem nog een uur met tien dus. Larin trok er zich weinig van aan. De Canadees was – naast Pletinckx - de enige bezoeker die echt op niveau was en forceerde op zijn eentje een grote kans. Hij wrong zich voorbij Hines-Ike en de toegesnelde Kerels hadden alle moeite om hem van de bal te zetten.

Het laatste woord in de eerste helft was voor Kortrijk met een aanval uit het boekje. Kagelmacher vond Lepoint op links, die vond de hoog opspringende Hornby met een voorzet maar zijn kopbal ging over. Rusten geblazen met 1-0.

Van der Bruggen beslist

Na de pauze vond Zulte Waregem nog steeds het beste spel niet terug. Lepoint kreeg meteen een grote kans op de verdubbeling van de score, maar Bossut zat ertussen. Pletinckx bracht vervolgens redding op een schot van Van Der Bruggen. De kapitein van Kortrijk had even later meer geluk, zijn afstandsschot week af op het been van Larin en werd zo in doel verlengd. De fans van Kortrijk zagen het graag gebeuren en zongen: “Zes keer op een rij”, een verwijzing naar een mogelijk zesde derbyzege op rij voor de Kerels.

Zulte Waregem probeerde daarna meer te dreigen, Bruzzese had een goede redding in huis op een afstandsschot van Seck. Het bleek slechts een momentopname. Bossut had de handen vol met de Kortrijkse kansen en onderscheidde zich op twee kopballen van Hornby. De keeper counterde ook een derde grote kans van de Schot met een beenveeg. In de blessuretijd vergrootte Mboyo de score nog, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Zulte Waregem zette er nog weinig tegenover en mocht blij zijn dat de cijfers niet groter waren. De Kerels winnen zo voor de zesde opeenvolgende keer de derby. Een record voor de Kortrijkzanen.